Brenda Gandini y Gonzalo Heredia quieren echar a Federico Bal del country por ruidos molestos

Los actores de «Desunudos» y otros vecinos del country en donde se hospeda el actor en Mar del Plata, se quejaron por sus fiestas a toda hora y convocaron a una reunión de consorcio.

No es la primera vez que el mediático Federico Bal se ve envuelto en polémicas por sus fiestas y excesos durante las temporadas de verano, pero esta vez lo que lo denunciaron son famosos y la situación tomó estado público y se replicó en cuestión de minutos en todos los ciclos de chimentos de la tarde.

Ocurre que Brenda Gandini puso el grito en el cielo (o al menos en un audio de WhatsApp) ya que ella, su marido Gonzalo Heredia y sus hijos comparten el country marplatense con Bal y no puede descansar en paz. A su reclamo se sumaron varios vecinos del lugar, quienes decidieron convocar a una reunión de consorcio para debatir al respecto, pero la denuncia fuerte es la de los actores, al punto de que el ex protagonista de Argentina Tierra de Amor y Venganza (ATAV) fue a buscar a Bal para tener unas “palabritas” con él.

Es así que el periodista Lío Pecoraro compartió en El Run Run del Espectáculo el audio de la actriz de Desnudos (la obra de teatro que también comparte sala con la de Federico Bal) le envió a la persona que le alquilo la residencia. «Hizo el miércoles a la noche una fiesta hasta las 7.30 de la mañana, los pibes estaban ahí, gritando en la pileta. Antes de ayer, llegamos y de nuevo había una fiesta hasta las 3.30 de la mañana, llame a seguridad e hice la denuncia para que apagara la música y la apagó», denunció la hija de Daniela Cardone.

«Gonzalo le habló, de manera poco cordial, a este chico para ver si entendía que ya no puede hacer más lío», continuó y sentenció que «necesitamos una solución, yo alquile en un barrio que supuestamente era familiar y tengo a mis hijos que se me despiertan a la mañana por los quilombos de este boludo; entonces tenemos que ver como solucionarlo o que este chico se vaya a otra casa que no esté al lado de la mía, sino tendré que hacer una denuncia», dice la actriz, que resalta que Bal le dio como única respuesta “que tiene 30 años y quiere hacer fiestas”.

Por otra parte, otra vecina del lugar insistió en que están «cansados de la música alta que Bal pone en las fiestas que arma hasta las 6:30 de la mañana en su casa. No podemos dormir por sus ruidos».

Al mismo tiempo que comentó que se organizó una reunión de consorcio de emergencia para tratar el tema, en el que se evaluó la posibilidad de echarlo del barrio privado. «No entiende las normas de convivencia. Que se alquile una casa en medio de la nada, no en un barrio familiar”, completó la mujer.

Si bien Federico Bal aún no se explayo al respecto –la respuesta que le dio al cronista de Intrusos es que debían buscar respuestas “en otro lado”- de estas acusaciones, la periodista Laura Ubfal aseguró que el hijo de Carmen Barbieri insiste en que no es el culpable de los ruidos molestos y negó haber organizado fiestas en el barrio, aunque algunos de sus allegados afirmaron que organizó una para año nuevo.

¿Será expulsado o recapacitará Federico?