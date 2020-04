Chubut | A pesar de los anuncios de Arcioni los descuentos por préstamos se concretaron

Empleados estatales cobraron los sueldos de febrero y en forma inmediata le retuvieron la cuota de préstamos personales, a pesar de los anuncios de postergación por 90 días que realizó el gobernador Mariano Arcioni.

El problema fue porque el Ministerio de Economía no tenía personal suficiente por la pandemia y no alcanzó a modificar los descuentos por recibo de sueldos. Los sueldos de los empleados públicos se cargan con antelación y las medidas de correr los vencimientos se dio semanas después.

Esto provocó que al momento del pago de sueldos, la Provincia esté en plena cuarentena y con un funcionamiento mínimo en cada dependencia del Estado, generando complicaciones para modificar los recibos de sueldos que tenían descuentos y que se habían emitido hace varios días.

El presidente del Banco del Chubut, Julio Ramírez, confirmó a EL CHUBUT que se efectuaron descuentos por préstamos y créditos personales a empleados estatales y explicó los motivos.

«La gente tiene descuentos de préstamos personales por recibo de sueldo. Lo que ocurrió fue que los sueldos se pagan 20 días después producto del cobro escalonado y las dificultades económicas que tiene la Provincia, entonces pasó que Economía no tenía gente para modificar los recibos por esta cuarentena».

Ramírez aportó mayor precisión y dijo que «todos los empleados del primer rango, el segundo y los jubilados hasta $ 90.000 que cobraron el sueldo de febrero, ya tenían cargados los descuentos de los préstamos personales. Eso no se pudo modificar».

Recordó que la decisión del gobernador Mariano Arcioni fue la de no descontar por recibo durante un lapso de 90 días y aseguró que, a partir del cobro de sueldos de marzo, que percibirán los trabajadores en abril, no habrá ningún descuento por préstamos personales y aclaró que en el caso de las tarjetas de crédito «los pagos siguen vigentes» y no se postergan porque «sino afectamos al comerciante que vende con crédito».

«Con los sueldos de marzo que se cobrarán en abril no habrá descuentos por préstamos personales, se postergarán por 90 días, estamos armando el sistema para refinanciarlo. Eso pidió el gobernador. La tasa será la misma con la que se otorgó el préstamo», concluyó Ramírez.