Chubut | Arcioni no confirmó fecha de pago al tercer rango

Consultado hoy por el pago de haberes al tercer y cuarto rango del pago escalonado a la administración pública, el gobernador no confirmó que se haga esta semana.

Consultado por la prensa local en la cordillera, el Gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, no confirmó que el pago al tercer rango de la administración pública se haga esta semana.

Ante la posibilidad de que el depósito se haga el viernes, Arcioni respondió: «Hay posibilidades, pero hasta que no tenga la certeza no lo voy a anunciar porque no quiero ser irresponsable».

El Gobernador estuvo este miércoles al mediodía en la zona afectada por el incendio en Esquel, donde se refirió a la falta del pago de enero a los empleados provinciales: «Estamos trabajando. Justamente el Ministro de Economía (Oscar Antonena) para ver si podemos cumplir con el tercer y cuarto rango lo antes posible. Sí es cierto también que tenemos que dar la previsibilidad que veníamos conversando y haciendo con anterioridad que era los cuatro tramos».