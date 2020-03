Chubut | ATE decretó paro hasta el viernes en todos los sectores de la administración pública provincial

Desde el principal sindicato estatal argumentaron que el pago del tercer rango sólo para los trabajadores enrolados en la Legislatura es un acto “discriminatorio” y que “privilegia” a ciertos sectores. También hay medidas de fuerza en Fiscalía de Estado y en Contaduría General.

El Consejo Directivo Provincial del Chubut de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) inició un paro total hasta las 12 del viernes 6 de marzo. La medida incluye a los trabajadores de todos los sectores de la Administración Pública Provincial. Se decidió en virtud de que aún no se cobraron los haberes de febrero y aquellos encuadrados en los rangos 3 y 4 también le adeudan sueldos de enero.

Rechazan los pagos de sueldos “que discriminan a nuestros representados y le exigimos al Gobierno que se abstenga de continuar tomando desafortunadas decisiones unilaterales que afectan a la gran mayoría de los trabajadores del Estado, como las que se tomaron y pretenden tomar privilegiando a algunos sectores de trabajo, como al Poder Legislativo, Poder Judicial, Contaduría General, dejando así de lado a trabajadores de los sectores de Salud, Familia, Economía, Pesca, Educación, Ley I Nº74, etcétera”

El paro se suma a las medidas que ya habían comenzado los trabajadores en distintas dependencias gubernamentales como el Ministerio de Economía. Cristian Zabala, delegado de ATE en Economía, confirmó que allí se acatará el paro por 72 horas sin asistencia al lugar de trabajo, por lo que hasta el lunes a las 8 no volverán. La medida de acción directa “se repliega para toda la provincia porque no se pagan los haberes, pero vemos que a algunos entes sí”, afirmó Zabala quien describió que ya tienen “dos meses adentro sin cobrar y no puede ser que no haya una previsión sobre la fecha de cobro”. Además los sueldos adeudados “no están cargados con las cláusulas gatillo, están las ordenes solamente de haberes, no tienen nada agregado”.

También desde el lunes estaban con paro de actividades por 72 horas, los afiliados a APOC, el sindicato de aglutina a los trabajadores de organismos de control.

Jéssica Carosso, secretaria general adjunta de la Asociación del Personal de los Organismos de Control en Chubut, explicó que comenzaron con las medidas de fuerza “tanto para la Fiscalía de Estado como la Contaduría General. El paro es por el incumplimiento y la decisión de pagarle al Poder Legislativo y no al resto”.