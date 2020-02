Chubut | ATECh definió prolongar el paro por otras 72 horas para la semana que viene

Tras un reñido Congreso con posiciones divididas, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut definió prolongar las medidas de fuerza por otras 72 horas. Será con un paro los días lunes, martes y miércoles. En tanto que habrá asambleas lunes y martes para determinar los pasos a seguir desde el jueves 5 de marzo.

Asimismo, el XXXV Congreso Ordinario de ATECh aprobó por Amplia Mayoría las Memorias y Balance correspondiente al año 2018. Cabe recordar que la Junta Revisora de Cuentas tenía dictamen de aprobación por unanimidad.

En Comodoro Rivadavia es alta la adhesión al paro de los docentes y se mantiene la medida hasta que el Gobierno concluya de pagar todo lo adeudado del 2019. Así lo afirmó el representante de ATECH Zona Sur, Carlos Magno.

El dirigente explicó que “por mayoría casi absoluta, se resolvió adherir al no inicio de clases, siendo consecuentes con lo resuelto el año pasado, que si para el inicio del ciclo no estaba cumplida la Paritaria 2019 no se iniciaba el ciclo”.

Por su parte el secretario general de la ATECh, Santiago Goodman, explicó que lo que se firmó en la Paritaria Nacional se pondrá en consideración en los Congresos de las Asociaciones. En el caso de CTERA será el viernes.

Resaltó que lo acordado con el Gobierno nacional “genera un beneficio porque aumenta el valor del Incentivo Docente y todos los trabajadores/ras de la educación vamos a percibir el valor aumentado al doble de lo que era el incentivo, de $1210 a $2420”.

“Eso es en el término de cuatro meses, que es la primera parte de la negociación y dentro de cuatro meses van a sentarse a negociar directamente cuánto más va a aumentar, porque el planteo que hacen es ir acompasando el pedido sobre el salario de bolsillo l”.

“El segundo punto plantea alcanzar lo que dice la Ley de Financiamiento Educativo que es el 6,7% del PBI, que hoy estamos en el 4,7%. Entonces hay acuerdo para que en el Presupuesto que se envíe del 2020 tienen que contener el 6,7% del PBI”, afirmó.