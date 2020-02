Chubut | Burgoa desconfía que pueda darse la unidad del justicialismo con la dirigencia actual

El justicialista pidió que haya una renovación completa en el partido para encarar los próximos desafíos electorales. También desconfió que con los mismos dirigentes que están en la conducción actual pueda darse un proyecto de unidad.

Burgoa participó en la cumbre en la sede del PJ Chubut en Rawson, con miras al próximo Congreso del 7 de marzo. No dudó que hay que abrirle las puertas del partido a toda la militancia, pero hizo diferencias con los dirigentes que fueron por otras fuerzas políticas en las últimas elecciones.

«Hay que mirar el 2023, y teniendo en cuenta la atomización del dasnevismo o Chubut al Frente, es momento de abrir la puerta para que la militancia de ese sector lo pueda hacer. Diferente es qué es lo que se va a hacer con los dirigentes, si se quieren reincorporar», dijo el ex intendente de 28 de Julio.

Burgoa recordó que el justicialismo ya pasó por un proceso similar el año pasado, en que se habló de ampliar la participación a todo el arco del peronismo, pero esto no terminó de concretarse. «Estamos en un purismo que al final termina siendo manejado por tres o cuatro que ni siquiera consultan a los demás. Es complicado decirle al militante en el llano que se van a respetar los acuerdos. Cuando nosotros presentamos candidatura (a gobernador) en la interna nos modificaron las reglas del juego con un reglamento para el Frente de Todos», recordó.

De esta manera, Burgoa entendió que no alcanza con formar una mesa política para promover la unidad del peronismo, sino que hay que fortalecer las estructuras con un recambio dirigencial. «No creo que eso se pueda lograr únicamente a través de la mesa política; se lograría fortaleciendo la estructura del PJ con un poco de nuevo oxígeno que habrá que ver de dónde viene. Tiene que haber un recambio de la dirigencia, apostando a cuadros con experiencia y que tenemos edad para tomar la posta», sostuvo.

SIN GARANTIAS

Por otro lado, Burgoa advirtió que si el Congreso no reúne el quórum necesario el próximo de 7 de marzo, tendría que haber internas en lo inmediato. «Yo creo que la idea de la prórroga es la idea del conjunto de dirigentes de mayor edad, también les llamamos dinosaurios, porque hay una urgencia de que esto sea así. Pero si el Congreso no reúne quórun, vamos a una inmediata convocatoria a elecciones. Estoy cansado de que el PJ por decisiones de unos pocos termine perdiendo siempre una elección», señaló.

Finalmente, Burgoa insistió en que la primacía de un solo sector que está en la conducción no ha servido para fortalecer el partido. «Ya trataron de entrar por la fuerza varias veces; el que tiene el poder es un sector y te puede proscribir cesándote la afiliación. Hoy esto no ha servido para reunificar el partido después del fallecimiento del líder que fue Mario Das Neves. Pasó un tiempo prudencial y la atomización de ese sector está generando que la gente quiera volver al PJ», concluyó.