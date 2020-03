Chubut | El gobierno adelantó que se podría complicar el pago a estatales porque no funcionan los bancos

El ministro de Gobierno, Grazzini, aseguró que se encuentran dialogando con el Banco Central para que liquiden regalías y coparticipación, que son fundamentales para cumplir con los haberes de los trabajadores.

En el marco de la conferencia de prensa diaria del Comité de Crisis provincial, el ministro de Gobierno, José María Grazzini, fue consultado por la continuidad del pago de los haberes de febrero a trabajadores de la administración pública de Chubut.

«Estamos trabajando, sé que es algo que están esperando todos los empleados. No es una decisión plena del Gobierno de la Provincia», afirmó el funcionario. Explicó que como es feriado bancario hasta el 31 de marzo en el marco de las medidas de prevención, hay incertidumbre con respecto a fondos que deben entrar a las arcas provinciales. «Estamos hablando constantemente con el presidente del Banco Central para que se liquiden las regalías y coparticipación. Si no funciona este sistema no podemos dar cumplimiento», detalló.

Escucá la palabra del ministro de Gobierno, Grazzini.