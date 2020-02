Chubut | El Gobierno duro con ATECh: Los días se descontarán y hasta evalúan ir a la Justicia por el planteo legal

La ATECh rechazö la conciliación obligatoria y avanzaró con las medidas de fuerza por 72 horas. El secretario de Trabajo indicó que en caso de desobecer puede haber sanciones contra el gremio



Desde Trabajo, donde legalmente se arbitró el llamado a conciliación, salieron a responder con dureza al no acatamiento que plantea ATECh, en línea con lo expresado por el gobernador Mariano Arcioni y la posibilidad de descuentos. Incluso se evalúa declarar ilegal el paro del sindicato, acudiendo a la Justicia y al Ministerio de Trabajo de Nación.

El secretario de Trabajo, Cristian Ayala, aseguró en diálogo con Jornada que “por ley la entidad sindical no puede llevar adelante ninguna medida de acción directa y el Ministerio de Educación no puede disponer ninguna medida en contra de los trabajadores. Ni aplicar sanciones ni modificar las condiciones de trabajo”.

Respecto al no actamiento, el funcionario fue terminante: “Si un sindicato viola una ley o incumple alguna de las obligaciones que tiene puede ser sancionado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, desde una multa hasta la quita de la personería gremial. Más allá de eso, acá hay que terminar con la hipocresía. El Gobierno provincial dio muestras acabadas del compromiso de cumplir con todas las obligaciones. Fue cumpliendo con cada uno de los planteos que hicieron los representantes de los trabajadores. Lo último que pidieron fue una Comisión Salarial y se fijó para el 2 de marzo una comisión negociadora salarial para que se lleve adelante esta reunión. Me parece que no hay voluntad de ponerse a trabajar”.

Acotó que “para la situación que estamos en la provincia hoy por hoy, donde todos conocemos la situación económica, se han hecho esfuerzos y se han extremado las obligaciones de todas las carteras para poder dar cumplimiento”.

Ayala consideró que no se justifica el paro: “Cuando se comunica la medida de acción directa, el paro, ni siquiera se pone un fundamento. Creo que eso refleja la situación. La comunicación del sindicato pone como fundamento la solicitud de las seccionales. Eso entiendo que no es una motivación insuficiente para llevar adelante un paro en educación con lo que ya hemos vivido el año pasado. Siempre se buscará algo para generar esta situación”.

En esa dirección, puntualizó que “las clases se iniciarán cuando se termine con estas prácticas habituales de que acá se puede hacer cualquier cosa y no pasada nada. Creo que terminó esa época, y de hecho Arcioni fue claro en las declaraciones. Si no se trabaja bajo estas circunstancias cuando se dio respuesta a cada uno de los requerimientos, se cumplió con todos los que se fue comprometiendo Educación, Meiszner llevó adelante las negociaciones y en todo caso corresponderá los descuentos para el docente que no concurres”.

Dejó en claro que, en caso de haber descuentos, no habrá posibilidad de dar marcha atrás, como ocurrió en otras ocasiones: “Todas esas negociaciones fracasaron y no podemos volver a repetir las mismas conductas que terminaron perjudicaron a los alumnos, a las familias y a la sociedad. Devolver los descuentos hace que pierda el sentido de la medida y habilita a cualquier irracionalidad”.

Reforzó este último concepto: “Después del cumplimiento de cada uno de los pedidos de los gremios, de la voluntad mostrada en cada uno de los pagos que se hicieron en el sector docente y el trabajo personal de los funcionarios, creo que es irracional este paro. Aclaremos que la conciliación no impide el derecho de huelga. Genera un paraguas de 15 días. Después de todas lo que vivimos el año pasado, los docentes ¿no pueden negociar 15 días estando en las aulas?”, se preguntó.

“Si después corresponde y es una reivindicación, la pueden llevar adelante. Pero por lo menos mostrar un poco de buena voluntad. Hasta ahora ellos han exigido y se ha ido cumpliendo cada uno de los pedidos. También se reconoce que hay atrasos, que se está pagando en forma escalonada, es innegable. Pero no trabajar no es una solución”.

Sobre el accionar de la Secretaría de Trabajo si se produce el no acatamiento, expresó: “Inmediatamente se pondrá en conocimiento a la autoridad nacional de la ley de sindicatos, que es el Ministerio de Trabajo de Nación, y evaluamos la declaración de la ilegalidad del del paro. Se analizará para resolverlo a través de la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo o incluso la Justicia”.