Chubut | Gómez reconoció que Fiscalía se encuentra investigando denuncias por excesos de la policía

La Fiscalía investiga el caso del joven que es bajado de un colectivo en Comodoro, una mujer arrestada y obligada a desnudarse en Puerto Madryn, la señora en Trelew que detienen mientras barría la vereda y el chofer de la ambulancia del Hospital de Paso del Sapo, detenido cuando iba a trabajar.

El Jefe de la Policía del Chubut, Crio. Gral. Miguel Gómez, reconoció que Fiscalía se encuentra investigando y dentro de la Institución se iniciaron los sumarios correspondientes, sobre cuatro denuncias por excesos de personal policial en los controles de la cuarentena.

Los hechos investigados

Los mismos son de público conocimiento y se registraron en distintas ciudades de la provincia. El caso del joven que es bajado de un colectivo en Comodoro Rivadavia, una mujer arrestada y obligada a desnudarse en Puerto Madryn, la señora en Trelew que detienen mientras barría la vereda y el chofer de la ambulancia del Hospital de Paso del Sapo, detenido cuando iba a trabajar.

Según el Jefe policial, “el personal sindicado en los hechos fue apartado de las dependencias correspondientes”, el Ministerio Fiscal está investigación y también hay una investigación interna.

Acerca de los controles

En cuanto al control que están realizando por las calles de las ciudades, Crio. Gómez afirmó que se encuentran con “las situaciones más variadas y diversas”, incluso en las explicaciones que brindan los vecinos para justificar su salida de la vivienda.

“La gran mayoría de la gente que anda circulando está autorizada debidamente por la página del Ministerio de Seguridad. Después tenemos las otras, que son mentirosas, caprichosas, gente que no quiere cumplir con estos lineamientos”, describió Gómez.

Reiteró que, si bien para ir al supermercado no se necesita sacar un permiso, debe ver si le corresponde por terminación del DNI y si está dentro de la vía para transitar hasta el lugar. Para ir a la farmacia se debe exhibir la receta o expresar el motivo por el cual va a la farmacia. “Hemos encontrado gente que se moviliza con gran volumen de medicamentos todo el día, alegando que va o viene de la farmacia. Lo detectamos un par de veces y a la tercera lo detenemos”, graficó Gómez.

Según el Jefe, “se aplica mucho el sentido común en las calles”. Por ejemplo “si una mamá va con sus dos criaturas, porque no tiene con quien dejarlos, el sentido común indica que el policía la tiene que dejar transitar”. También el personal que hace delivery“si está debidamente inscripto en la página y está con la autorización pertinente no hay ningún problema para que circule. Pero la autorización del empleador no alcanza”.

Fuente: Jornada