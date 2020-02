Chubut | Grazzini se refirió a la “intimación” que recibió la Provincia por la deuda de 650 millones de dólares

El ministro de Gobierno del Chubut habló sobre la intimación que recibió la provincia sobre su deuda y sobre “aquellos políticos que levantaron banderas del desconcierto”.

El Ministro de Gobierno de Chubut, José María Grazzini, habló con La Cien Punto Uno (Comodoro Rivadavia) y se refirió a la «intimación» que recibió la Provincia por parte del estudio Latham & Watkins, debido a la deuda de 650 millones de dólares.

Grazzini aseguró que desde provincia «no sabemos si es una operación, no entendemos el sentido de esa carta. No podemos caer en default, no hay un solo bonista que tenga preocupación por la deuda. Desconocemos a ese estudio de abogados y a qué acreedores representa. Vamos a responder por medio de la Fiscalía de Estado».

Además, el ministro aseguró que «Chubut siempre ha pagado la deuda, más allá de la crisis financiera, en tiempo y en forma. Jamás se habló de dejar de pagar la deuda. Chubut nunca ha tenido complicaciones en los pagos, como ya lo tienen otras provincias».

El funcionario, se hizo un tiempo para ir sobre aquellos «los políticos que levantaron estas banderas para generar desconcierto. Esto sorprende, produce enojo. Este ataque no perjudica al Gobernador Mariano Arcioni, perjudica a la provincia».

Para cerrar, Grazzini comentó que «las soluciones y la salida a la crisis la construimos entre todos. El Gobierno está dispuesto a escuchar. Estamos anticipados a muchas provincias y en dos o tres meses vamos a estar reperfilando la deuda».