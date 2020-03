Chubut | Gustavo Sastre: “Esperemos que Arcioni escuche y entre todos poder salir adelante”

Uno de los que habló en la previa al dicurso del gobernador Mariano Arcioni fue el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre.

Se refirió a la crisis de la provincia y el aporte que buscan hacer a través de los jefes comunales de la Comarca Virch Valdés: “Cuando el dinero está es mucho más fácil. Y cuando no está en primer lugar buscar el diálogo, aunar criterio y demostrar la situación verdadera y el consenso de todas las partes. Si el diálogo no existe, el resultado final no será el que queremos”.

Realidad provincial

Sobre la realidad provincial, expresó que “termina rompiendo el bienestar. Hablamos de partas esenciales como la Salud, Educación y Seguridad. Ameritan una rápida respuesta porque de esta forma la sociedad no puede convivir”.

Vínculo con Arcioni

Acerca del vínculo con el gobernador, expresó que “uno muchas veces responde a situaciones que no le gusta vivir. Tiene su carácter”. Acotó que “la herramienta es hablando y dialogando”, en relación al encuentro de intendentes de la Comarca Virch-Valdés. “Ojajá podamos ser escuchados y podamos aportar algo a la crisis provincial. Tenemos un solo objetivo de solucionar esto rápidamente. Porque a ninguno nos va ir bien estando la provincia como está. Hemos sido electos para dar los resultados. Si no buscamos solucionar rápidamente, no le va ir bien al conjunto”.

Al ser consultado si Arcioni estaba escuchando, contestó: “Espero que escuche y que entre todos saquemos esto adelante. No he hablado con el gobernador”.