Chubut | Inesperado posicionamiento político: Tres diputados del Madernismo encontra de la minería

Inesperado posicionamiento político de Leila Lloyd Jones, Ángel Tirso Chiquichano y José Giménez sobre la extracción de minerales. «No lo hablamos antes con nadie y nadie puede venir a decirnos algo», dijo Chiquichano sobre si habían consultado al intendente Maderna.

Tres diputados provinciales oriundos de la ciudad de Trelew que representan a Chubut al Frente, el espacio político que lideran el gobernador Mariano Arcioni, el vicegobernador Ricardo Sastre y el intendente Adrián Maderna, salieron ayer a dar un fuerte posicionamiento político sobre la minería.

Leila Lloyd Jones, Ángel Tirso Chiquichano y José Giménez –todos referentes del madernismo trelewense-, coincidieron en las últimas horas en hacer pública una postura común ante el debate sobre la implementación o no de la minería en la provincia.

Según publicaron a través de las redes sociales, y luego uno de ellos confirmó ante la consulta de Jornada, su postura ante la posibilidad que el Poder Ejecutivo provincial impulse en la Legislatura alguna iniciativa que implique una apertura de la actividad minería, será en contra.

La forma en que el trío hizo saber su postura sobre un tema tan sensible llamó la atención en el ámbito político, sobre todo el de Trelew, ya que se asegura que el anuncio fue consensuado entre los legisladores pero sin la anuencia del intendente Maderna, que por esas horas estaba haciendo gestiones en Buenos Aires para intentar mejorar el perfil productivo y la grave crisis social de la ciudad valletana.

Las declaraciones de los legisladores provinciales del madernismo sorprendieron, sobre todo, teniendo en cuenta que el jefe comunal se ha definido más de una vez abierto a discutir todas las opciones productivas para su ciudad y la provincia, inclusive la minería con los correspondientes reaseguros ambientales.

“Por mi familia”

La primera en exponer el súbito posicionamiento antiminero de los legisladores trelewenses fue la expresidenta del Concejo Deliberante local, Lloyd Jones, quien difundió en su cuenta de Twitter una imagen que decía: “No es no, por un futuro para todos”. En su perfil de Facebook, la ahora legisladora provincial argumentó un poco más su posición: “Por mi familia y por todos los chubutenses y por el futuro de mi querida provincia! No es No! Los diputados José Giménez, Ángel Tirso Chiquichano y yo no votamos la minería!”, escribió Lloyd Jones.

A pesar del fuerte posicionamiento público, tanto ella como Giménez no atendieron los llamados de Jornada para ampliar sus argumentos en contra de la actividad minera.

Sí, en cambio, habló con este diario el tercer diputado en cuestión. Según Chiquichano, el tema de la minería ya lo venían discutiendo entre los tres. Aseguró que se estuvieron juntando por este tema y analizando desde que asumieron el 10 de diciembre y “coincidimos rotundamente en decirle no a la mina”, sentenció.

Independientes

El gremialista de los viales nacionales, que volvió al ruedo político de la mano de Maderna, reconoció sin embargo que esta es una postura que aún no discutieron con el resto de los diputados del bloque de Chubut al Frente. “Tomamos esta postura porque en varios lugares donde estuvimos la gente le dice no a la megaminería”, argumentó.

En cuanto a si recibieron algún tipo de reproche o si previamente realizaron alguna consulta a su referente político, Chiquichano dijo de manera terminante: “No, no lo hablamos con nadie y nadie puede venir a decirnos algo, menos del Ejecutivo”.