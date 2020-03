Chubut | La Provincia evalúa suspender los eventos públicos por el coronavirus

Habrá un número de teléfono para los que lleguen de afuera. La cantidad de personas aisladas en Chubut ya llega a 77.

La directora de Epidemiología y Prevalentes Teresa Strella confirmó ayer en conferencia de prensa que en Chubut aún no se reportaron casos de Coronavirus. Sin embargo, advirtió que no se podrá evitar que el virus ingrese a la provincia y recomendó el frecuente lavado de manos. Así también, es aislamiento a viajeros que provengan de Europa, Estados Unidos y Japón. Si bien aún no se suspendieron eventos públicos no descartan hacerlo en forma inminente.

De acuerdo al reporte diario del Ministerio de Salud, la cantidad de aislados en la provincia de forma preventiva llegan a los 77, cumpliendo en su domicilio con el distanciamiento social dispuesto.

Puerto Madryn presenta 23 casos de viajeros que han sido aislados de modo domiciliario. Siguen Comodoro Rivadavia y Esquel con 20, 14 en Trelew y por el momento ninguno en Rawson. Hay otros 5 personas que también llevan adelante el protocolo sanitario, en localidades del interior provincial.

Se implementará un número telefónico para que quienes provengan del exterior puedan reportarse, aislarse, hacer el control diario y de ser necesario en caso de síntomas asistirlos cumpliendo el protocolo ya implementado en la provincia.

Strella, en conferencia de prensa dijo que “la recomendación está abocada al viajero. Hacemos hincapié en que es algo que no vamos a poder evitar, no vamos a poder impedir el ingreso del virus a la región y cada día vamos a ir tomando extremando medidas acordes a la situación epidemiológica actual”, remarcó.

La médica, indicó que “estamos ultimando detalles para direccionar el acceso a individuo con fiebre a lo que ya está con el protocolo de Triage, es decir, como selección de personas que concurren a la consulta. Febriles y no febriles. Que el viajero vaya por un circuito diferenciado. Eso, nos facilitará trabajar de esa manera. Estamos trabajando para que el viajero tenga un numero para que avise que regresa y se queda en su casa. Y si tiene fiebre, que concurra a través de en un circuito ya programado”.

La preocupación de muchos ciudadanos en Chubut es el ingreso de cruceros y la evaluación sobre el estado de salud de la gente que desciende. Sobre el tema, Strella aclaró que “lo que tiene que ver con cruceros y viajeros a través de la vía marítima, está estipulado rutinariamente, no solo con Coronavirus, toda nave que llega en proximidad a un punto de entrada internacional requiere 72 horas previas del capitán de la nave avisando que tiene un tripulante o pasajero enfermo. Es rutina. Ahora se adapta a Coronavirus. Eso va a Sanidad de frontera. Un profesional certifica la autorización de desembarcar o no. Ninguna de las embarcaciones a Chubut queda sin supervisión. Ahora menos”, manifestó.

Aclaró Strella que hasta el momento “no hay medidas adoptadas en este contexto donde no tenemos ningún caso confirmado. No significa que en los próximos días se pueda modificar. Quien comparta vuelos nacionales con gente que vino del exterior no pasa nada. Aislamos persona sana sin síntomas de lugar de riesgo. Diferente, es aquel que compartió vuelo con alguien que dio positivo., pasa a ser caso potencial. Si alguien viajó al lado de un viajero asintomático, no se considera de riesgo. Si no tiene riesgos, la medida es preventiva”, advirtió.

La funcionaria informó que “al día de hoy (por ayer) a nivel nacional tenemos reportados 19 casos. La totalidad de los casos son importados. No tenemos documentada circulación de virus en la región y no estamos en el mismo nivel de problemática que sucede en otros países del mundo. Sin embargo, se modificó la definición de: caso. Esto significa que a partir de hoy (por ayer) consideramos caso sospechoso aquel viajero que llega o que regresa de un viaje más allá de los países que habíamos dicho hasta ayer (por el martes)”.

Habló de los países de los que se está hablando. “Se incluye Estados Unidos y toda Europa como lugar de procedencia. De manera que estamos considerando viajeros que llegan de China, de Corea del Sur, de Irán y Japón. En Chubut al día de hoy, no hay casos confirmados. No se han identificado casos. Las personas que se están manejando, corresponde a viajeros que llegaron y que corresponde de estos lugares de procedencia. Se pudieron monitorear y hacer distanciamiento social”, manifestó.

Aclaró Strella que el número “es dinámico. Vamos a reportar la situación en forma diaria, de la misma manera lo que suceda en relación de Epidemia. Va a ser un reporte único en el día y es un número dinámico. Hoy, la herramienta que estamos tratando de ajustar es la vía telefónica. Hablamos de rumores cuando hay fuente de información que debemos confirmar. Esto es alguien que avisa desde el equipo de Salud e instituciones viajeras. No tenemos otra herramienta que logre un listado estable”, deslizó.

Anticipó Teresa Strella que “el número se va a ir incrementando. Se sumarán sumando viajeros que llegan y se suman a los de aislamiento.

Mientras, estaremos trabajando en la vigilancia epidemiológica. Es decir, identificar un potencial caso para ingresarlo al circuito para confirmar o descartar el coronavirus”, dijo.

En ese sentido apuntó que las precauciones para con el Coronavirus “tiene que ver con la responsabilidad social individual. Quedarse en su casa, no concurrir a lugares públicos. Quienes llegan de viaje a lo mejor no tienen conocimiento de las medidas. Puede ser que un chico vaya a la escuela porque llegó el día anterior y las autoridades lo devolverá a su casa. Ese es el dinamismo. Estamos trabajando para poder ir mejorando todos los días, el circuito de comunicación. La resolución nacional tanto educativo como laboral respaldan las decisiones de los docentes. No es lo mismo decir: viene de 4 países de Europa como decir: viene de Europa”.

Y agregó: “hay que disminuir al máximo el contacto con grandes grupos de personas: no ir a la escuela, trabajo, espacios sociales o de intercambio, eventos masivos, lugares donde haya número de personas, donde haya distancia acotada y riesgo de contacto cercano”, destacó.

Para finalizar, Strella reiteró que “las medidas de prevención que caben para todo Chubut tienen que ver con sostener y hacer mucho hincapié en lo que siempre repetimos: lavado frecuente de manos con agua y jabón, alcohol en gel complementa lavado de manos pero no lo reemplaza. Podemos usar uno u el otro en función de lo que tengamos disponible pero claramente el lavado con agua y jabón de manos es clave. La persona que tiene fiebre o cuadro respiratorio debe quedarse en su casa, no ir al trabajo. Es otra de las maneras. Cubrirse al toser con el pliegue del codo porque si no las manos quedan contaminadas con las gotitas del individuo que puede tener el virus. Toca superficies., toca la boca y ahí empieza la transmisión de la enfermedad”, concluyó.

Trabajo en Madryn

La Municipalidad de Puerto Madryn trabaja con el Ministerio de Salud en las medidas de prevención que incluye el aislamiento de personas provenientes de países de alto riesgo. En ningún caso se trata de cruceristas y hasta el momento las personas aisladas no presentan síntomas de la enfermedad. Deberán permanecer así durante 14 días según el protocolo establecido por el Gobierno nacional.

Todo aquel que haya estado de viaje en zonas de alto riesgo, países de Europa y Estados Unidos, quedará en cuarentena. Las extremas medidas de seguridad se vienen aplicando en todas las embarcaciones desde que se conoció la noticia.

El intendente Gustavo Sastre se encuentra en permanente contacto con autoridades sanitarias e interiorizado de las novedades. No existen casos confirmados, sino que se trata de medidas de prevención.

Personal de la secretaría de Turismo, en contacto permanente con visitantes, fue capacitado sobre las medidas de prevención y los protocolos de actuación.