Chubut | Linares repudió que el Estado tenga un “aparato parapolicial para perseguir opositores”

Carlos Linares, ex intendente de Comodoro Rivadavia, le expresó su solidaridad al vicegobernador Ricardo Sastre frente a las acciones policiales que se investigan y cuestionó duramente al gobernador Mariano Arcioni. «Ojalá estas cosas salgan a la luz porque el país vivió momentos muy duros cuando el Estado cumple un rol de persecución a aquellas personan que no piensan igual, que se esclarezca y paguen los responsables», afirmó.

En diálogo con La Posta Comodorense, Linares manifestó que «antes que nada quiero expresarle mi solidaridad al vicegobernador Ricardo Sastre y su familia, porque son momentos muy duros cuando se te meten en la vida íntima con amenazas».

Luego agregó que «es un momento muy grave, más allá de si se corrobora que el vehículo que estaba en la puerta de su casa era de la Brigada de Drogas, sino también como consta en la denuncia presentada en la Fiscalía por los policías que le habrían avisado a Sastre que lo estaban persiguiendo y que le querían hacer una causa judicial a él y a sus hijos. Todo esto es muy grave y además sucede dentro de las filas policiales».

Persecución a opositores

Para el ex candidato a gobernador por el Frente Patriótico, «Queda muy claro que no se trataría de un policía al que se le dio por hacerlo solo, sino que sin duda viene de mucho más arriba; pero lo peor es que todo esto sucede en medio de una crisis política social y económica de la provincia».

Tras recordar situaciones similares por las que atravesó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Linares señaló que «ojalá estas cosas salgan a la luz porque el país vivió momentos muy duros cuando el Estado cumple un rol de persecución a aquellas personan que no piensan igual, que se esclarezca y paguen los responsables».

«Hoy esto se supo porque hubo un aviso, pero tranquilamente podemos estar siendo investigados todos y que el Estado tenga un aparato parapolicial para perseguir opositores es lo peor que nos puede estar pasando en la democracia», sentenció.

Linares comentó que mantuvo diálogo con la diputada Adriana Casanovas y anticipó que desde el bloque del Frente de Todos se hará un pedido de información al respecto y no descartó que se haga una citación del ministro de Seguridad, Federico Massoni. «Va tener que dar explicaciones aunque es muy difícil de explicar», aseguró.

En lo que respecta al rearmado del Partido Justicialista, señaló que quizás «en la situación actual no sea lo más conveniente convocar a una interna, pero se puede debatir y ver cómo seguir con el tema de los compañeros que participaron de otras listas por fuera del PJ».

Luque bien y Arcioni muy mal

Cuando se le consultó sobre su evaluación de la gestión de Juan Pablo Luque al frente del municipio, dijo que «lo veo bien, dándole continuidad a la obra pública, la generación de trabajo y con mucha dinámica para mantener un municipio ordenado y con su propia impronta. Estoy muy confiado que estos cuatro de gestión van a ser muy buenos».

«A Arcioni lo veo muy mal. No me desilusiona porque nunca pensé que iba a ser diferente. Esta enorme mentira que vivimos en la campaña política la paga la sociedad, con un Estado que lo siguen engrosando todos los días, que siempre le pide un sacrificio a los trabajadores, que esta ausente en la obra pública y que ahora a los que no pensamos igual que el gobierno podemos ser perseguidos y amedrentados».