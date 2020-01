Chubut | Lloyd Jones apuntó a Arcioni “Me cuesta creer que estuvo al lado de Das Neves y no aprendió nada”

La Diputada Leila Lloyd Jones, criticó al Gobernador y pidió que haya diálogo.



“Me cuesta creer que estuvo al lado de Das Neves y no aprendió nada” expresó la diputada provincial Leila Lloyd Jones, quien a través de las redes sociales primero y luego en comunicación con Cadena Tiempo, salió al cruce de las declaraciones del mandatario provincial.

Arcioni tildó ayer de “miserables” a quienes trababan el tratamiento legislativo de una serie de proyectos que impulsaba el gobierno provincial y sus palabras provocaron una fuerte crisis dentro del bloque de Chubut al Frente, la fuerza con la cual Arcioni llegó a la gobernación el año pasado.

“Nos trató de miserables, no podía creer que estuviera diciendo eso, de esa manera” dijo la legisladora, quien reconoció que existe un profundo “malestar por lo que estamos viviendo hace un tiempo. El quiebre es porque realmente las declaraciones de Arcioni fueron muy fuertes, nunca pensé que podía decir eso”.

La diputada aseguró que en al menos dos oportunidades le planteó al mandatario la necesidad de comunicar sus proyectos, “de mantener un canal de diálogo, de reuniones, para eso somos oficialismo, de conocer lo que va a hacer, pero nosotros nunca tuvimos ese dialogo desde que se ganaron las elecciones hasta el día que asumimos”.

“De repente los proyectos empezaron a caer, ni enterados estábamos de lo que iba a entrar en legislatura y se le planteó en un encuentro que tuvimos que no podíamos enterarnos por los medios y me dijo que lo hacía para generar impacto. ¿Impacto de qué? Nos llegaban los sectores involucrados a nosotros y no teníamos ni siquiera un proyecto para saber de que estábamos hablando” expresó Lloyd Jones.

No se deja ayudar

En otra parte de la entrevista con Cadena Tiempo, la legisladora sostuvo que el gobernador Mariano Arcioni “no se deja ayudar, él habla de consenso, de ayudarse, de trabajar en conjunto para todos los chubutenses y el único que no se deja ayudar es él. Arcioni no construye, destruye”.

La legisladora aseguró que le cuesta entender que el actual mandatario “estuvo al lado de un político como Mario Das Neves y no aprendió nada”, para luego destacar que no hay un vínculo con los referentes de la alianza que hoy es gobierno.

“Estuvimos con él, para que sea gobernador, para trabajar en equipo y ayudarlo a salir de esta situación. Y si, él es el miserable porque no se deja ayudar y habla así de los aliados cuando nunca le pusimos un palo en lo rueda” expresó.

En ese sentido aseguró que los diputados se encontraron con proyectos que no habían sido consultados y eran difíciles de defender, como el de la nueva ley de pesca y el de congelamiento de sueldos. “Una cosa es ayudar en una crisis, que todos podemos colaborar siempre y cuando esté pagando los sueldos; pero debiendo dos meses de sueldos, era imposible acompañar eso”.

Lloyd Jones aseguró que Arcioni solo “escucha a sus amigos al lado, y no son los cinco funcionarios amigos. Cambareri, Relly, Martínez Zapata….a nosotros no nos ha escuchado” dijo.

En cuanto al futuro del bloque, expresó que “hay que esperar para ver que pasa en las próximas horas; por ahí tener un gesto de llamarlo a los referentes, a Adrián Maderna y Ricardo Sastre y sentarse a hablar con ellos”

“Todos estamos asombrados de lo que dijo el gobierno, es muy duro que diga esa barbaridad, no pueda hablar de eso, en la manera que lo dice. Me sentí muy dolida” expresó la legisladora, y aseguró que más allá de la situación económica y financiera, “la provincia necesita paz política”.

La diputada del SEC también mostró diferencias

No sé si hay una ruptura, pero si una grieta” dijo a Jornada este miércoles la diputada provincia Gabriela De Lucía al referirse a la relación que existe entre el gobierno provincial que encabeza Mariano Arcioni y el bloque de diputados de Chubut al Frente.

Respuesta

La legisladora aseguró que existe “una clara realidad desde este lado y es que no estamos siendo escuchados y por nos manifestamos”. De Lucía fue una de las diputadas que ayer salió al cruce de las declaraciones de Arcioni, quien el martes tildó de “miserables” a quienes impedían el tratamiento legislativo de los proyectos impulsados por el gobierno para superar la crisis económica y financiera que vive el estado provincial.

“Lo que más nos dolió es que nos tratara de miserables, es una falta de respeto para nosotros, para los 27 legisladores, no solo del bloque sino todos; no creo que merezcamos este trato de parte de un gobernador”.

En ese sentido, la diputada expresó que “no estamos siendo escuchados por el propio ejecutivo; hemos pedido más reuniones de parte de ellos para tratar los proyecto en conjunto. No vamos en contra de nadie, no somos un bloque opositor, somos diputados que queremos sacar la provincia adelante”

De Lucía contó que desde que fueron elegidos el pasado mes de junio apenas tuvieron un par de encuentros con el mandatario provincial y en esas reuniones le expresaron “que necesitábamos más reuniones, más encuentros para tratar los proyectos que envía el ejecutivo y poder nosotros defenderlos”, manifestó por su parte.

Tras la asunción del nuevo cuerpo legislativo, indicó que solo se dio un encuentro “y por eso tanto el vicegobernador como el presidente del bloque le han expresado que necesitábamos más reuniones, para tratar de mejorar los proyectos, de aportar ideas y tratar de sumar para que todos los chubutenses salgamos delante de esta crisis”.

“No está la última palabra dicha, hoy lo que nosotros manifestamos es ser escuchados, un encuentro, y que se retracten todas las palabras que se dijeron. No somos opositores, no vamos en contra del gobernador, queremos ser escuchados y aportes ideas para el ejecutivo y decir que está bien o está mal, no somos unos levantamanos”, sostuvo por último De Lucía.