Chubut | Quiroga advirtió que “Las clases no empiezan si no cumplen con la cláusula gatillo”

Desde ATE advierten plantearon sus dudas sobre el plan del Gobierno.

Luego del anuncio del congelamiento salarial por seis meses, y la reunión pendiente con gremios docentes y auxiliares, a través de A Tiempo en Verano, por Cadena Tiempo, el referente de la Asociación Trabajadores del Estado, Guillermo Quiroga, indicó: “Todo el mundo sabe que si no se cumple con la cláusula gatillo con los auxiliares de la educación la clases no empiezan”. La masa salarial del Ministerio de Educación representa el 45% del total de los empleados provinciales.

“Me preocupa cuando el ministro de Economía habla del congelamiento de los sueldos y la no apertura de paritarias”, subrayó Quiroga.

Además anunció que si el paquete de medidas presentado por el gobernador Mariano Arcioni para combatir la crisis económica y financiera que atraviesa la Provincia “incluye el no ingreso de personas a planta permanente en acuerdos ya firmados, habrá otro conflicto”.

Por lo pronto se prevé que el jueves 24 de enero se desarrolle la sesión extraordinaria para que la Legislatura trate el paquete de medidas propuesto por el gobierno.

Desde ATE esperan más precisiones sobre el contenido de los proyectos que serán enviados a la Legislatura. Y aseguran que en el control del personal que están realizando algunos ministros, se sorprenden de la cantidad de empleados que están cobrando y no van a trabajar.

Sobre los comúnmente apodados “ñoquis”, Quiroga no pudo precisar un número pero “su cantidad es importante, incluso hasta el mismo Gobierno se sorprende cuando empieza a escarbar”, afirmó el representante del sector Verde del sindicato.

Para graficar la situación comentó que en el Ministerio de Educación “cuando se empezó a escarbar se vio la cantidad de personas, incluso funcionarios actuales y algunos intendentes, que iban a reclamar por personas que no estaban trabajando para que se les hicieran las adscripciones, porque esa también es una forma de no ir a trabajar donde el que recibe en realidad lo que está haciendo es pedirle al Estado provincial que le preste a una persona que no va a cumplir funciones en ningún lado, pero que lo pide como necesario para su Intendencia u otro organismo, y después se dice que se trabaja mes a mes”.

Quiroga reconoció que siempre que surgen problemas de este tipo, “donde no se pueden pagar salarios, vuelven a tomar la decisión, como este mismo Gobierno hizo, con el corte de adscripciones”.