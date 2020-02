Chubut | Reclamo del Consejo Nacional de Bomberos al gobernador Arcioni

En la nota se reclama el inmediato pago de los subsidios adeudados, el tratamiento de la Ley Provincial de Bomberos, y la resolución del conflicto mantenido con el director provincial de Defensa Civil.



El Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios envió una nota con la firma de su presidente, Carlos Alfonso, al gobernador de la Provincia del Chubut, Mariano Arcioni, reclamándole el inmediato pago de los subsidios adeudados, el tratamiento de la Ley Provincial de Bomberos, y la resolución del conflicto mantenido con el director provincial de Defensa Civil.

En la nota se consigna lo siguiente:

“Como es de su conocimiento el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la Provincia del Chubut atraviesa actualmente una profunda crisis que se agrava a medida que pasa el tiempo”.

“Desde el año 2016 las Asociaciones no solo no percibieron los fondos previstos en la Ley Provincial XIX 16, Art. 4 inc a; `El Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto general de la provincia una partida para subsidios que se distribuirá anualmente entre las Asociaciones de Bombero Voluntarios, reconocidas y actuantes en la provincia, según sus necesidades y de acuerdo a las prioridades que sugiera la Federación Provincial´, sino que tampoco cobran los reintegros que corresponden por brindar servicios de combate de incendios y otros siniestros fuera de sus jurisdicciones, tal los prevee taxativamente la ley antes mencionada en su Art. Art. 2 inc. f; `Cuando el Poder Ejecutivo por intermedio de la Defensa Civil, considere necesario el apoyo del Cuerpo Activo, fuera de su respectiva jurisdicción, podrá solicitar su traslado, asumiendo la responsabilidad de los gastos que el desplazamiento implique, viáticos y todo daño y/o rotura que sufrieren los equipos, en tanto no se establezca negligencia del responsable a cargo de la comisión´”.

“Ante esta situación como Presidente del Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios del País, habiéndose declarado en el mes de Diciembre del 2018 por parte de la Federación de Chubut el estado de alerta y movilización, y habiendo sido atendidos por su gabinete en virtud de los reclamos realizados oportunamente al Estado Provincial en su solución de Continuidad, teníamos la expectativa de dar por terminado el reclamo a través de la firma de los decretos N’1281/18 y 178/19, decretos que regularizaron la deuda histórica, el tiempo ha transcurrido y el adeudamiento de los Subsidios se ha vuelto a generar sin tener una respuesta positiva a la fecha”.

“El Sistema no puede esperar más, no debe esperar más. Las 27 Instituciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Chubut necesitan de manera urgente que se les paguen los subsidios de casi 3 años adeudados (incluyendo 2020) y que los mismos sean readecuados: ya los montos son magros y no se condicen con los costos operativos de nuestras Instituciones. El índice inflacionario hace que los montos previstos ya no sean suficientes para adquirir o solventar los gastos previstos, ni siquiera cubrir gastos corrientes”.

“Necesita el Sistema también que inmediatamente se le dé urgente tratamiento y aprobación al proyecto de Ley que se ha trabajado durante varios años, el Sistema de Bomberos y el Estado Provincial en esta solución de continuidad”.

“Ante los hechos de público conocimiento no se evidencia que exista una política de seguridad ciudadana en la Provincia. Los hombres y mujeres del Sistema viven una situación de falta de seguridad en la prestación del servicio, los que se prestan al borde la precariedad con lo que eso con lleva, riesgo para nuestros Bomberos y Bomberas y traslativamente a la Sociedad misma. Esto preocupa y angustia dada Ia terrible historia que este tipo de situaciones conlleva. Tenemos en nuestras espaldas el dolor dela muerte de 25 bomberos, el hecho más doloroso que nuestro Sistema haya vivido desde sus inicios”.

“Y todo esto con el agravante que su Gobierno no toma la situación con la seriedad que se merece. Actualmente se encuentra a cargo de la Defensa Civil de la Provincia un funcionario de dudosa trayectoria en nuestro Sistema, un funcionario que desconoce la normativa vigente, el manejo de nuestras fuerzas, el trabajo que se lleva a cabo, y el estado de nuestras instituciones”.

“Señor Gobernador lo invito a recorrer cada una de nuestras entidades, ver las necesidades que tienen y la precariedad en la que tienen que asistir nuestros bomberos a las emergencias. Necesitamos urgente solución a este conflicto. El Consejo Nacional y todas las Federaciones del país acompañan en esta lucha, queremos resolver esta situación con nuestras autoridades, pero de no ser posible en los próximos días daremos intervención al Gobierno Nacional y llevar nuestro reclamo para que sea atendido. Sepa comprender la gravedad que reviste el caso”.

“Esperando una respuesta a la brevedad y quedando abiertos al diálogo,

Sin más, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atte”.

Carlos Alfonso, Presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios.