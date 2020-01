Chubut | Relly admitió que en breve el gobernador anunciará el proyecto para habilitar la minería en la Meseta

El secretario general de la Gobernación, Carlos Relly, aseguró que “es la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y desarrollo social”.

El secretario general de Gobierno de Chubut, Carlos Relly, aseguró que la minería “es la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y desarrollo social” que anunciará en breve el gobernador Mariano Arcioni.

Aunque admitió que por ahora no hay fecha para presentar un proyecto de modificación de la Ley N° 5001 que actualmente prohíbe la minería en toda la provincia, sí aseguró que se está estudiando el tema para ser elevado a la Legislatura.

Relly realizó estas declaraciones en “La Antena”, que se emite por canal 4 de Esquel, uno de las ciudades en donde la minería tiene mayor resistencia y el único lugar hasta ahora en donde un plebiscito se manifestó en contra de esta actividad.

La Cordillera, afuera

En este sentido, el abogado comodorense y exdiputado provincial de la UCR, que en diciembre se sumó al Gabinete del gobernador Mariano Arcioni, se refirió a que esa modificación que está estudiando el Gobierno provincial no incluirá de ninguna manera a la zona cordillerana (“allí la gente ya se expresó”, dijo). Es más, dijo que espera que los habitantes de la zona estén de acuerdo en zonificar la minería en la meseta: “Supongo que la zona cordillerana va a acompañar esta ley porque, precisamente, va a prohibir la actividad en esa zona de Chubut”, evaluó Relly.

Las declaraciones de Relly trascendieron a través de las redes sociales y las críticas de los sectores antimineros no se hicieron esperar. Según pudo confirmar este diario, los dichos de un hombre tan cercano al gobernador sobre un tema tan sensible no fueron consensuados con las altas autoridades del Gobierno y ayer en la Casa de Gobierno hubo malestar con Relly por embarcarse a hablar de un tema que genera tanta repercusión social.

“Tenemos licencia social”

Para el funcionario provincial –un hombre muy cercano al entorno del gobernador- hay apoyo mayoritario de la sociedad que quiere otra actividad extractiva: “Creo que tenemos licencia social para explotar la minería en la zona de la meseta y que podría ser un recurso para crecer como Estado”. Y aseguró que “no se va a usar ni cianuro ni agua dulce para consumo humano”.

