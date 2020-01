Chubut | Repudian a Massoni por supuesto “abuso de autoridad” en la rambla de Madryn

Cuestionan un procedimiento policial encabezado por el Miniatro en la rambla de Madryn que provocó un amplio repudio de la sociedad y hasta de dirigentes de la clase política.

El operativo que efectuó Massoni, junto con el jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, y ciento de efectivos de las fuerzas provinciales, generó un aluvión de cuestionamientos, principalmente por la vulneración de derechos personales.

Según testigos, el procedimiento que se desarrolló en Puerto Madryn frente al mar fue generalizado y no se trataba de la búsqueda selectiva de personas. Esta situación provocó un amplio repudio de la sociedad y hasta de dirigentes de la clase política.

La situación alcanzó a todos los espectros y según DIARIO EL CHUBUT desde Fiscalía de Puerto Madryn, un fiscal, “va a tomar cartas en el asunto” y “solicitará información sobre cómo se realizó el procedimiento, a dónde apuntaba y cuál fue el resultado”.

🔴CHUBUT #PuertoMadryn Hoy el secretario de Seguridad del Gdor @arcionimariano puso en marcha una racia como no se veían desde épocas del proceso, donde te paraban y revisaban tus cosas por el único modo de seleccionar a la gente que utilizaban los militares “por tu rostro” pic.twitter.com/Q0LVmWfnGO

No sé confundan. Lo d Massoni no es una payasada. Es un abuso de autoridad de alguien q desde el poder politico que le delega @arcionimariano en su ausencia se cree impune y hace lo q quiere. No hay q naturalizarlo. Y varios deberían dejar de hacer silencio, COBARDES

— Pablo Das Neves (@pablodasneves) December 29, 2019