Chubut | Salud: La cláusula gatillo de julio ya está cargada con el mes de enero

Lo anunció Puratich anunció y aseguró que no hay ninguna notificación oficial sobre medidas de fuerza y marcó que hoy continuará el proceso de negociación en el marco de la conciliación obligatoria. Le contestó a Carlos Sepúlveda: “Tuvimos un inconveniente que se resolverá en el ámbito que corresponde”.

El ministro de Salud, Fabián Puratich salió al cruce de las declaraciones del secretario general del Sindicato de la Salud Pública, Carlos Sepúlveda, quien aseguró que las paritarias que se realizan actualmente con la Asociación Trabajadores del Estado son ilegales y que se analiza un paro de actividades en Trelew. Dijo el funcionario que “no tengo información de paros programados. No hay notificación”. Aclaró que con Sepúlveda “no habla” por una situación particular pero que con otros integrantes de ese gremio sí. Adelantó que con enero ya se liquidó la cláusula gatillo de octubre y que ofrecerán $ 5 mil “a cuenta” de las restantes. “A algunas categorías, les cubrirá la totalidad”, dijo.

El titular de la cartera de Salud realizó estas declaraciones en su visita a Trelew tras la presentación de Instalación del Sistema de Información Federal para la Gestión de Control de los Alimentos en el área de Salud Ambiental. Lo acompañaron el subsecretario de Programas de Salud, el director de Salud Ambiental, Jefe de Bromatología de Chubut y la directora Nacional del Instituto Nacional de Alimentos.

Conflicto

Puratich refiriéndose al conflicto en el sector salud, dijo: “No tengo información que se hayan programado paros en la provincia de los hospitales. No hay notificación oficial en el Ministerio. Seguimos en el marco de la conciliación obligatoria con ATE Salud. Será mañana (por hoy) a la tarde. También irá el Banco Chubut para poder acercar una solución a los trabajadores que están sufriendo por el atraso en el cobro de haberes”, deslizó.

Dentro de la Conciliación

Indicó que “esto fue en el marco de la conciliación. Se convocó a quienes presentaron una medida de fuerza. No nos acercamos a un gremio y a otro no. Es una conciliación obligatoria. Quiero aclarar, porque uno escucha declaraciones que no están en el tono que tienen que estar, que no estamos negociando ahora lo que es 2020. Hay una ley paritaria firmada en marzo de 2019. Hay compromisos que no se llegaron a cumplir y estamos tratando de acercar posiciones para poder concretarlos. No estamos negociando 2020. Queremos solucionar lo que no se puede cumplir. Tuvimos contacto con los ministros que forman parte de las reuniones”, apuntó.

Cláusula gatillo

El ministro adelantó que “la primera cláusula gatillo que estaba pendiente ya está cargada en el sueldo de enero. Ofertamos para pagar la de octubre, dar una suma fija de $5 mil a cuenta de esa cláusula (la categorías más bajas sería el 100%) para el resto, sería a cuenta del total. Estamos trabajando en eso. La idea es avanzar. Encontramos muy buena predisposición del arco gremial. Tenemos que garantizar el acceso a la salud. Somos militantes de la salud y vamos a seguir luchando por el acceso a la misma. Queremos acercar posiciones”, dijo.

Respuesta a Sepúlveda

Sobre el reclamo por considerar “ilegal” las negociaciones con ATE del secretario general del SISAP, Carlos Sepúlveda, entendiendo que deberían estar todos los gremios de Salud, que son cinco remarcó: “Con el secretario de SISAP no tuve diálogo. Tuvimos un inconveniente que se resolverá en el ámbito que corresponde. Con otros integrantes de ese gremio, sí. No estamos haciendo nada fuera de la paritaria. Se está ante un incumplimiento y queremos solucionar el tema”, concluyó.