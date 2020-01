Chubut | Sastre apuntó a Carlos Relly: “No me cayeron bien las declaraciones”

El vicegobernador se refiró a los dichos del secretario de Gobierno, Carlos Relly, que hace unos dìas aseguró que el gobernador anunciaría en breve el proyecto para habilitar la minería en la Meseta.



El vicegoverador de la provicia, Ricardo Sastre, fue uno de los que se disgustó con los dichos del secretario de Gobierno, Carlos Relly: “No me cayeron bien las declaraciones. Creo que no era el momento, ni el lugar. Y lo dejé en claro. Incluso se lo dije a él en persona” .

Sastre indicó que esta evaluando proyectos alternativos en la Meseta Central: “En los últimos meses hemos tenido reuniones con sectores académicos y sociales sobre proyectos que no tengan injerencia en el agua y en el medio ambiente”.

Sobre su relación con Marian Arcioni. aseguró que tiene muy buena relación con el máximo mandatario. “Hay cosas en las que se me consulta, y en otras no. Pero yo creo que las decisiones son responsabilidad del Gobernador. Yo puedo estar o no de acuerdo, pero tiene su libertad para decidir”.