Chubut | Se rompió todo: Feroz interna en el gobierno provincial

Arcioni, acusó de “miserables” a sus aliados políticos y explotó Chubut al Frente. Desde Madryn, replicaron durísimo y desde la Legislatura indicaron que se trabajó todo lo enviado por el Ejecutivo. La bancada oficialista quedó dinamitada. Muy resentida la relación entre Arcioni y Sastre.

El gobernador, Mariano Arcioni, decidió ayer al mediodía levantar la voz luego de varias semanas de fuertes diferencias con sus aliados políticos sobre todo con el vicegobernador, Ricardo Sastre. La chispa que detonó la explosión fue la sesión extraordinaria que había sido convocada por el mandatario para hoy y que anoche fue suspendida oficialmente al no estar dadas las “condiciones” para realizarse.

Los votos para el plan de Reforma del Estado no estaban asegurados. A eso se sumaba una medida de fuerza que venía llevando adelante APEL, que había accedido a permitir la sesión, siempre y cuando se depositaran los sueldos, cosa que no ocurrió. Ayer al mediodía el ministro Oscar Antonena y el secretario de Pesca, Adrián Awstin, se reunieron con los diputados para explicar los alcances de la Ley de Pesca. Lo hicieron en un clima hostil, sin luz, agua e Internet producto de la manifestación de los empleados.

Luego llegó la conferencia de prensa de Mariano Arcioni, en la que formuló las durísimas declaraciones contra sus aliados aunque sin nombres propios. Allí, el Gobernador, consideró que la dirigencia debe “empezar a imitar la buena política” y criticó a quienes “buscan hacer una alianza electoral para tener cargos política; a esos miserables les digo que no los quiero como una alianza política, yo quiero otra política”. Agregó: “acá no es una alianza electoral para algunos que quieran tener un cargo político o contener a algunos amigos, acá si la alianza se hace es para trabajar por y para el pueblo de Chubut, entonces que se pongan a trabajar y empiecen a dar la cara como tienen que hacer”.

Fuentes cercanas al Gobernador revelaron que si bien el mandatario venía “masticando” bronca por los personalismos evidenciados por parte de sus aliados políticos, las declaraciones formuladas de esa forma, causaron sorpresa también puertas adentro. Ante la consulta de este medio sobre un posible encuentro entre Arcioni y Sastre para “calmar” las aguas y “reparar”, las fuentes expresaron que “es muy difícil”. Argumentaron que hay mucho enojo y que “los entornos” no están colaborando.

Tras las declaraciones de Arcioni se rompió todo, o lo que quedaba. La respuesta vino muy dura desde Puerto Madryn. Su intendente, Gustavo Sastre, además hermano del vicegobernador, tuiteó: “Cuando dijiste que no eras como los demás, jamás imaginé que eras peor!!! #inoperante”.

En tanto, desde la Legislatura, replicaron a las declaraciones de Arcioni que hicieron referencia a la “falta de trabajo coordinado con el Poder Legislativo”.

Desde la Casa de Leyes no solo recordaron que fueron aprobados los trece proyectos enviados por el Departamento Ejecutivo en la sesión de fin de año, realizada el 27 de diciembre, sino que además, explicaron que “el resto de las veces que quisieron solicitar una Extraordinaria, no se pudo hacer porque no pagaron los sueldos”.

Desde el edificio legislativo recordaron que el 26 de diciembre el Ministro de Economía estuvo en el recinto hablando junto a todo el equipo del área provincial, con Diputados, explicando el Presupuesto del Ejercicio 2020. Más adelante, el 22 de enero, junto a autoridades del Banco del Chubut, SEROS, Pesca y Gobierno, el Ministro asistió nuevamente pero ahora explicando los alcances del Plan de Ajuste. Y, volvió este lunes para hablar sobre este último tema nuevamente, y el martes para reunirse con los Diputados por la Ley de Pesca, por lo que desde Legislatura dan por tierra las acusaciones de una supuesta “falta de trabajo conjunto”, y admiten que “además de la visita recurrente de funcionarios de distintos ministerios, ingresaron pedidos por 13 proyectos y fueron todos aprobados. Si no hay sesión, es porque el Ejecutivo que conduce Mariano Arcioni, no abonó los sueldos a los trabajadores”, sentenciaron.

Desde el espacio que responde a Ricardo Sastre, no ocultaron su malestar y expresaron que “es muy difícil hacer política con alguien que no la entiende”.

El bloque de Chubut al Frente quedó dinamitado. La variedad de sectores que conviven en el mismo, obligaban a Mariano Arcioni a “consensuar”. Los diputados sastristas y posiblemente también los madernistas, conformarían, una nueva bancada. El Gobernador se quedaría con la mitad de los legisladores.

Entrada la tarde de ayer, comenzaron a agitarse banderas peligrosas para la institucionalidad como una posible intervención federal; la renuncia de Arcioni, etc.

Por el momento y con los enojos tan a flor de piel, resulta muy difícil pensar en un encuentro que aquiete y tranquilice. Quizás alguna bajada de línea del Gobierno nacional, ayude a apaciguar y a ordenar la casa hacia adentro para realmente poder empezar de una vez por todas a encontrar el orden tan necesario hacia fuera.