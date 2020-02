Claudia Villafañe contó que le pagó alimentos a hijos de Maradona

La ex esposa de Maradona participó de un certamen de preguntas en donde contó algunos de los momentos más difíciles que vivió con el ex futbolista y habló sobre su presente sentimental con Taiana.

Tras haberse alejado de los medios en el último tiempo, Claudia Villafañe participó del certamen de preguntas y respuestas «¿Quien quiere ser millonario?’» por Telefé y realizó impactantes revelaciones sobre como fue su vida dentro del mundo de Diego Maradona.

En ese sentido, Claudia explicó que les paga «los alimentos a dos (personas) que la Justicia dijo que son hijos de Diego» e insistió en que «por ahí hay muchas mamás que están acá o que ven esto. Uno hace lo que cree es que es lo mejor. Y en ese momento creí que me correspondía hacerlo sin pensar en otra cosa. No sé por qué pero me tocaba hacerlo y lo hacía normalmente, como creo que otras mamás también lo hacen y no se sabe».

Al mismo tiempo que reveló que el momento más difícil de su vida fue el 4 de enero del 2000, cuando el futbolista ingresó a una clínica uruguaya en estado critico debido a su adicción a las drogas. «Fue muy difícil porque las chicas eran chicas, y Dalma enfrentó a la prensa y dio una nota. Yo no me animaba, no me gustaban las cámaras, y como ella ya trabajaba en la tele sintió que tenía que salir a hablar y contar cuál era la realidad y lo que estaba viviendo», aseguró y remarcó que «gracias a Dios y a él pudo salir y se terminó con una batalla fea que le hizo perder un montón de cosas sin darse cuenta de la situación».

Por otro lado, Claudia se refirió a su presente amoroso y contó los motivos por los que no se muestra públicamente junto a su pareja: «lo que pasa es que hay gente a la que le encanta sacarte una foto y mandársela a la prensa y la verdad que yo viví muchas situaciones con las chicas, preocupándose por las fotos del papá en tapas que por ahí no eran necesarias, con otras mujeres», aseveró.

Ante la consulta de Santiago Del Moro -el conductor del certamen- sobre si Diego fue el amor de su vida, la empresaria manifestó que «en ese momento por ahí lo pensaba porque no conocía a otro, me puse de novia muy chica, fue mi primer novio y es como que crees y te acostumbrás a un montón de situaciones con esa persona. Después tampoco tuve 20 novios ni nada, pero conocí a Jorge y ves todo desde otro lado».

Luego de la participación de Villafañe en el ciclo, Gianinna Maradona compartió un posteo en las redes sociales en el que sostuvo que «es hermoso leer todos los mensajes de amor que me escriben por la increíble madre que tengo. Es única e inigualable, no mide su bondad».