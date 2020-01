Comodoro | Trabajadores de ATE cortan la calle San Martín

Reclaman por el pago del aguinaldo. Hay complicaciones en el tránsito por el centro de la ciudad.

Luego de concentrarse esta mañana en la Plaza de la Escuela 83, los trabajadores de ATE procedieron a cortar la calle San Martín, entre España y Belgrano. Después avanzarán por la ciudad.

«Tendríamos que haber cobrado el 18 de diciembre (2019) y estamos a 6 de enero y todavía no cobra nadie el aguinaldo. Estamos en retención y paro. No tenemos ninguna novedad, no hay fecha de pago del aguinaldo ni del sueldo», expresó el Secretario General de ATE Comodoro Rivadavia, Gerardo Coronado.