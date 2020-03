Copa Libertadores | Histórica goleada de River a Binacional en el Monumental

El Millonario se impuso este miércoles en un Monumental sin público tras el fallo del TAS y vapuleó al «Bi» de Perú. Triunfo número 45 en 89 partidos para Marcelo Gallardo como entrenador de River por competiciones internacionales, que no metían ocho goles por Copa Libertadores desde el 8-0 a Jorge Wilstermann en 2017

Por la segunda jornada de la Copa Libertadores, River goleó este miércoles por 8 a 0 a Binacional de Perú en un Monumental sin público luego del fallo del TAS y se llevó sus primeros tres puntos en la presente edición de la competición. Los goles del encuentro y triunfo de los comandados por Marcelo Gallardo fueron de Milton Casco, Rafael Sántos Borré, Jorge Carrascal, Robert Rojas, Paulo Díaz, Matías Suárez e Ignacio Fernández por duplicado.

La incesante lluvia puso en duda, en la previa, la realización del encuentro. Sin embargo, la pelota rodó en un Monumental que, pese a las evidentes secuelas, que se notaron y afectaron el ritmo de juego durante los 90 minutos, pudo bancarse las circunstancias.

La historia arrancó con el Millonario dominando la posesión del balón y desarrollando la mayor parte de su juego en el último tercio del campo de juego, moviendo la pelota y buscando un huevo en la defensa del conjunto peruano. Un duelo muy friccionado, con muchas infracciones, algunas fuertes; una tendencia que se mantuvo durante todo el cotejo. De hecho, la primera jugada importante del partido llegaría a los 14 minutos, precisamente cuando, tras una indiscutible falta de Yorkman Tello sobre Ignacio Fernández, Raúl Fernández, el veterano arquero de Binacional, impidió el tanto de Nicolás de la Cruz desde los once pasos. El dominio casi total de los de Gallardo continuaría los minutos siguientes, con varias oportunidades creadas, y desaprovechadas, algunas muy claras, por parte de sus dirigidos; pero sin verse esto reflejado en el marcador.

Ni siquiera un segundo penal en favor del Millonario provocó que el marcador se abra. Es que, a los 33 minutos, tras otra irresponsable falta de la defensa del “Bi”, de Eder Fernández, precisamente, fue Ignacio Fernández, esta vez, quien hizo estrellar el balón contra el travesaño. Se sabe que, desde el punto fatídico, a los de Núñez se les viene complicando. Sin embargo, este partido fue, sin dudas, algo aparte.

Hasta que llegó el alivio para Marcelo Gallardo y todos los riverplatenses que alentaban desde sus casas. Es que Milton Casco, a los 38’, tras una gran jugada colectiva y un exquisito autopase para dejar atrás a la defensa rival, abrió el marcador en el Monumental. Y de esta forma terminaría la primera etapa; pese al control constante del balón, River no pudo materializar la gran diferencia entre uno u otro en el resultado parcial y se fue al vestuario imponiéndose, sí, pero por la mínima.

La segunda etapa arrancó de igual manera que su antecesora; con un River dominador desde los primeros instantes de juego, controlando la posesión del balón y siendo muy superior a un Binacional que, en ínfimas ocasiones, apenas pudo asustar a Franco Armani con disparos desde lejos. Y a los 9’ esta superioridad se materializaría en el marcador. Matías Suárez amagó al arquero, lanzó un disparo diagonal al arco, que no entraba, y Rafael Sántos Borré, empujándola, marcó el 2 a 0. Pero no quedaría ahí, ya que apenas 120 segundos después, Jorge Carrascal comenzaría a escribir el nombre de goleada en el resultado tras un zurdazo en el área, imposible de atajar.

Luego de abrirse el arco, y la posterior seguidilla de goles, River no bajó la intensidad y demostró que, a Binacional, en este partido, no le tuvo piedad, y que la única lluvia protagonista fue la de los goles. A los 29’, Ignacio Fernández, de palomita, tras un centro de Montiel, marcó el cuarto; el “Sicario” Rojas convirtió, cinco minutos después, el quinto; en la jugada siguiente, Paulo Díaz, con un bombazo, hizo el sexto; tres antes del final, Matías Suárez, hizo lo propio para el séptimo y, en la última, “Nacho” Fernández, el único jugador que facturó por duplicado, sentenció el triunfo 8 a 0 histórico para los de Marcelo Gallardo.

Los de Núñez no se imponían por Copa Libertadores desde el 1 de octubre del año pasado, cuando venció, también en el Monumental, a Boca Juniors por el encuentro de ida de las semifinales del año pasado. La última ocasión en la que el Millonario marcaron ocho goles por el torneo continental fue en el histórico 8 a 0 ante Jorge Wilstermann en la edición 2017.

Triunfo número 45 en 89 partidos para Marcelo Gallardo como entrenador de River por competiciones internacionales; desde su llegada al club, en mediados de 2014, la institución de Núñez ganó la mitad de los encuentros que disputó y apenas cayó en 15.

Con este resultado, el Millonario sumó sus primeros tres puntos en la presente edición del torneo continental. Por su parte, el “Bi” no pudo trepar a la cima del Grupo D y se dio, con este resultado, su única derrota hasta el momento en esta Libertadores.

En la próxima jornada, a disputarse, hasta el momento, si es que Conmebol no toma ninguna determinación en relación a la pandemia del Coronavirus, el martes 17 de marzo, tendrá a River visitando a Sao Pablo en Brasil y a Binacional recibiendo a Liga de Quito en Perú.