Esquel | Faltante de plata: Ongarato despidió a la secretaria de Gobierno y realizó una denuncia en Fiscalía

Ongarato confirmó que se presentó en la Fiscalía de Esquel tras la auditoría que detectó deudas por $ 2,3 millones. Le solicitó la renuncia a Andrea Rowlands y deslizó que hasta tanto el caso no se aclare, tampoco puede asumir como concejal de Cambiemos. Una pesquisa que avanza.

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, confirmó que junto al secretario de Hacienda y de Coordinación de Gestión y Finanzas, Matías Taccetta, el viernes hizo una denuncia en la Fiscalía para que se investigue el manejo de fondos en la terminal de ómnibus, tras la auditoría que arrojó deudas por $ 2,3 millones. También le pidió la renuncia a la secretaria de Gobierno y exgerente del área en cuestión, Andrea Rowlands.

En conferencia de prensa, el jefe comunal dijo que en virtud de la información con la que cuenta, en base a los informes del nuevo encargado de la terminal, y de Hacienda, “decidí presentarme en la Fiscalía, para que haga las investigaciones que desde la Municipalidad no alcanzamos a determinar, al ser un tema más complejo y que implica otra responsabilidad, que tiene que ver con fondos públicos”.

Habrá una ampliación de lo presentado en la Fiscalía y espera un informe que le pidió a Andrea Rowlands, para que explique la diferencia entre lo que se ve en la terminal, y lo que auditó de manera pormenorizada el contador Taccetta. “Todo eso aportaremos a la Fiscalía, cuando en los próximos días me acerque el informe”.

Ongarato explicó que la diferencia radica entre lo que tendría que haberse depositado y lo que dicen las empresas que pagaron, pero no hay comprobantes en Hacienda. Al presentarse dudas, acudieron a la Fiscalía para que investigue. Aún así, sigue cauto y espera que “haya sido un error, más allá que en la Municipalidad no encontramos nada como para decir que se produjo un error”.

El intendente relató que a Rowlands le mostró los dos informes que le entregaron, tanto de la misma terminal como del área de Hacienda. “No coinciden, y la respuesta tiene que ser de ella, que estuvo a cargo de la terminal”.

“Quienes ocupamos cargos políticos, tenemos la gran responsabilidad de ser transparentes, y mostrar absolutamente todo lo que corresponde al manejo de fondos públicos”, dijo Ongarato. “Al no cerrar los números, lo que corresponde es que la Justicia intervenga inmediatamente”. Desatacó haberse presentado a pedir que se investigue, sin que la Justicia actúe de oficio.

Advirtió que hacen un control estricto de las cuentas municipales, cambiando de manera permanente los procedimientos para que las cosas sean lo más claras posibles, más aún cuando cuentan con un sistema informático que les permite saber rápidamente la situación de cada área.

El intendente invocó una ordenanza de 2000, que promueve la conformación de una comisión de concejales, “desde donde se debería haber controlado esto”. No obstante consideró que no comparte armar comisiones, porque se constituye en una carga adicional para los ediles. Admitió que la ordenanza no estuvo en práctica durante 20 años. En este contexto subrayó la inversión que hace la Municipalidad para informatizar todo el sistema, y aseguró que el objetivo es que ningún empleado, a excepción de quienes atienden al público en las cajas, maneje efectivo, ya que se pueden realizar operaciones de pago a través de medios electrónicos.

Precisamente recibos de cobro de alquileres a empresas que operan en la terminal, que circulan en las redes sociales, es parte de la investigación. “Si alguien cometió una actitud deshonesta, la Justicia deberá determinarlo”, remarcó.

Respecto de la situación de Rowlands, que es concejal de Cambiemos suplente, Ongarato opinó que “mientras sobre un edil que no haya asumido, o habiéndolo hecho, exista una sospecha de mal comportamiento con relación a fondos del Estado, no debe asumir en la banca, porque le hace mal al sistema democrático”.

Se refirió a por lo menos dos legisladores provinciales que teniendo un proceso judicial en su contra, ocuparon bancas.

“Una legisladora que fue condenada, repitió mandato, y esto le hace un daño muy profundo a nuestro sistema democrático”.

En el caso de Esquel, sugirió que quien esté cuestionado, debe dar un paso al costado, rechazando así la posibilidad que Rowlands siga en la lista de concejales suplentes, incluso anticipó que resolverán el reemplazo en la Secretaría de Gobierno, más allá de reconocer que es una facultad del Concejo.

