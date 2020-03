Esquel | Genuina reacción popular en las calles

Unas 5 mil personas, representantes de sindicatos, instituciones, organismos públicos y privados, integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas se movilizaron por el centro de la ciudad cordillerana para manifestarse por el agravamiento de la crisis política, económica y social de la provincia.

El secretario general de la Regional Noroeste de ATECH, Martín Pena, dialogó con la prensa y dijo

«Ponemos en relieve que esto es la respuesta del pueblo chubutense a la inacción del gobierno de Arcioni».

«No están sólo los sindicatos, hay que aclararlo; hay comerciantes, desocupados, sectores la construcción, gente que no está sindicalizada dentro del Estado y los sectores privados, que también le están diciendo basta a las no políticas de Mariano Arcioni, entendemos que no tiene reacción ante una Provincia colapsada y a borde del default, parece que no hubiera ningún amague de hacer nada», cuestionó.

«La gente en general ha salido a la calle, esto es el principio de lo que se viene, la reacción popular de todos los sectores. Creo que es una señal para que el Gobierno entienda que empieza a hacer algo o buscamos un nuevo proyecto que saque a la Provincia de este pozo que pareciera que no tiene fin», reclamó el dirigente sindical.

«Esto va a seguir aumentando, se replica en toda la Provincia, los sindicatos hemos generado la posibilidad de movilizarnos en todos lados al unísono para dar la señal de que no se puede más, un Gobierno que no da una señal de vida, que lo único que dice que hay que esperar y seguir endeudándose, es un Gobierno no tiene reacción para nada», fundamentó.

«La gente con su cansancio entiende que las conducciones políticas deben ponerse al frente, pero si no están, sale a la calle a reclamar, cuando la gente no encuentra respuestas sale a ganar la calle y los espacios que haga falta ganar», advirtió Pena.

«Estoy convencido que Arcioni no está haciendo absolutamente nada bueno para la Provincia, creo que tenemos que buscar un proyecto que pueda suplantarlo, está demostrando que no está a la altura, no tiene reacción política que es lo que pedimos, pero también nos preocupa que pasa si se va mañana y no hay ningún proyecto alternativo», analizó.

«No es solamente que se vaya, Arcioni se tiene que ir, pero debemos tener rápidamente un proyecto que pueda sacar esta Provincia adelante«, aseveró.

Escuchá la palabra del secretario general de la Regional Noroeste de ATECH, Martín Pena.