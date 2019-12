Esquel | Jubilados exigen que se cumpla lo acordado con autoridades del ISSyS

Jubilados se presentaron ayer a la mañana en la delegación Esquel del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) para reclamar a las autoridades el cumplimiento del acta acuerdo firmada semanas atrás y que permitió levantar la ocupación -que se extendió por más de tres meses- del edificio ubicado en Fontana y Ameghino de esta ciudad.

“Pasó casi un mes de la reunión celebrada en Rawson el 25 de noviembre, en el marco de una mediación solicitada por el Instituto, ahí se firmó un acta donde llegamos a algunos acuerdos pero pasada una cantidad de días no han sido llevados a cabo y por eso nos hacemos presentes en el lugar para hacer la denuncia correspondiente”, arrancó diciendo Rosa Contreras, referente de los jubilados.

Seguidamente, el Dr. Esteban Rimoldi, asesor legal de los jubilados, subrayó que en aquella reunión “llegamos a 4 ó 5 puntos de acuerdo que todavía no se vieron reflejados en acciones concretas y ahora lo que hicimos fue presentar una nota para manifestar estos incumplimientos que son cuestiones elementales a las que acordamos para darle continuidad a la instancia de diálogo”.

Concretamente apuntó que “el primero de los incumplimientos tiene que ver con una oferta de pago que se comprometió a realizar el Instituto, con respecto los intereses por la mora en el pago del haber jubilatorio. A partir del 25 de noviembre iban a presentar una liquidación de los intereses y una propuesta de pago que todavía estamos esperando”.

El segundo incumplimiento “tiene que ver con el pago en tiempo y forma de las liquidaciones finales de aquellos trabajadores que acceden a los beneficios jubilatorios. Que tiene que ver con los proporcionales del SAC, las vacaciones, el mes trabajando, que nunca se pagan. En este punto concreto el contador Arnaudo se había comprometido a hablar con el ministro de Economía, para que nos dijeran con que funcionario teníamos que hablar para que las liquidaciones se paguen en tiempo y forma”.

Rimoldi agregó que “el tercer punto incumplido es que el presidente del Instituto se había comprometido a gestionar una reunión para empezar a trabajar en el reconocimiento de la deuda histórica, su determinación y las posibilidades para ir cancelándola”.

COMPROMISOS INCUMPLIDOS

Para el letrado, “son compromisos muy elementales, no esperábamos soluciones mágicas pero si honrar los compromisos: la voluntad nuestra es poder continuar con los canales de diálogo abiertos, pero para eso necesitamos que la otra parte cumpla con los compromisos asumidos, cosa que no está sucediendo”.

En ese sentido, confió que “de nuestra parte estaba el compromiso de presentar una nota explicando cual iba a ser nuestra interpretación de la aplicación de la deducción por Ganancias, algo que ya se ha hecho”.

Hasta ahora “se cumplió con un solo punto del acuerdo que estaba a cargo nuestro. Y después de presentar la nota vamos a esperar un tiempo prudencial la actitud del Instituto, y si no veremos. Porque no requiere más que la voluntad de cumplir”.

CRONOGRAMA DE PAGOS

Antes de finalizar la rueda de prensa, Contreras manifestó que “además de denunciar estos incumplimientos, queremos junto con todos los trabajadores denunciar que estamos a día 16 y falta más del 50% de los jubilados y los activos cobrar el mes de noviembre, y no hay cronograma de pago con respecto al aguinaldo”.

Es que “a los jubilados les está llegando una intimación del Banco para pagar los préstamos y las tarjetas, y de esos intereses quién se tendría que hacer cargo. Necesitamos terminar ya con esta situación, al menos tener una fecha concreta del cronograma de pagos”.