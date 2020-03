Felipe Melo: el amor por Boca, las patadas a Messi, la favela y su apoyo a Bolsonaro

El áspero mediocampista de Palmeiras habló de varios temas en su paso por la Argentina. ¿Sueña con venir al Xeneize? ¿Y cómo lo trató al crack argentino? También, su difícil crecimiento y la banca al polémico presidente brasileño.

Felipe Melo, el duro mediocampista de Palmeiras, brindó una jugosa entrevista en su paso por la Argentina a Clarín (derrotó 2-0 a Tigre, por la Copa Libertadores) en la que pasó por diferentes temas como su amor por la camiseta de Boca y el fútbol argentino, las veces que le tocó enfrentar a Lionel Messi, su difícil crecimiento en «la peor favela» de Río de Janeiro y el apoyo al presidente Jair Bolsonaro.

EL FÚTBOL ARGENTINO Y BOCA, DOS DE SUS PASIONES

«El fútbol brasileño es diferente, es el samba, el tiki-taka. Por eso la gente dice que soy casi un argentino. Pero soy brasileño y amo a mi país. A mí me encanta cómo juegan los argentinos y cómo viven el fútbol. Y los argentinos no son solo patadas; el mejor jugador de la historia, que para mí es Messi​, no pega una patada».

«Yo soy hincha de Boca, siempre lo dije: me encanta la hinchada, todo el mundo Boca, tengo ídolos de Boca (nombró a Rolando Schiavi y Juan Román Riquelme). Pero es difícil decir si voy a jugar en Boca o si voy a salir del Palmeiras​. Tengo dos años más de contrato acá, dentro de poco voy a llegar a los 150 partidos y, si sigo así, va a ser el club en el que más haya jugado en mi carrera. De Boca nunca me llamó nadie».

LAS PATADAS «POR TURNO» A MESSI

«Messi es un jugador único. Cuando nosotros con la selección brasileña jugábamos contra él decíamos “tenemos que pegarle patadas una vez cada uno, tenemos que ir rotando”. Si no es difícil, un jugador así no hay manera de marcarlo. Y no digo pegarle patadas para romperlo, sino una falta táctica, cortarle el ritmo, molestarlo».

LA VIDA EN LA FAVELA Y EL 95 POR CIENTO DE AMIGOS MUERTOS

«Era fútbol o fútbol. A veces me iba a entrenar y a la vuelta me encontraba con que uno de mis amigos había sido tiroteado. El 95 por ciento de mis amigos de la favela no existen más, están muertos. Eligieron otro camino y ya no existen más. El 5 por ciento que quedó, logró salir, logró trabajar y hacer su vida».

LA BANCA A BOLSONARO

«Política es una cosa y fútbol es otra; yo no entiendo nada de política pero vi que era un chico que podía mejorar la realidad de mí país. Hoy gracias a Dios yo tengo amistad con él».