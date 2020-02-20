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Fútbol | Árbitros de Superliga y Primera Nacional

Darío Herrera será la autoridad en Estudiantes – River y Lamolina estará en la cancha de Boca donde el escolta jugará ante Godoy Gruz. Pararon a Rapallini por su desempeño en el Monumental en la última fecha.

DIA HORA PARTIDO ARBITRO

VIE 19.00 BANFIELD – ALDOSIVI LEANDRO REY HILFER

VIE 21.10 ARGENTINOS – PATRONATO PATRICIO LOUSTAU

SAB 17.35 SAN LORENZO – RACING SILVIO TRUCCO

SAB 19.40 INDEPENDIENTE – GIMNASIA FERNANDO ECHENIQUE

SAB 21.45 A. TUCUMÁN – LANÚS FERNANDO ESPINOZA

SAB 21.45 NEWELL’S – COLÓN PABLO DÓVALO

DOM 17.35 ARSENAL – VÉLEZ MAURO VIGLIANO

DOM 19.40 BOCA – GODOY CRUZ NICOLÁS LAMOLINA

DOM 21.45 ESTUDIANTES – RIVER DARÍO HERRERA

LUN 19.40 DEFENSA – CENTRAL HERNÁN MASTRÁNGELO

LUN 21.45 UNIÓN – C. CÓRDOBA PABLO ECHAVARRÍA

LUN 21.45 TALLERES – HURACÁN FACUNDO TELLO

PRIMERA NACIONAL

Zona A

DIA HORA PARTIDO ARBITRO

SAB 17.00 BARRACAS CTRAL. – BELGRANO MAXIMILIANO RAMÍREZ

SAB 18.00 I. RIVADAVIA – ESTUDIANTES RIO IV LUIS LOBO MEDINA

SAB 19.00 AGROPECUARIO – ESTUDIANTES (BS AS) ANDRÉS GAREANO

SAB 19.35 PLATENSE – CHICAGO YAEL FALCÓN PÉREZ

SAB 21.00 MORÓN – ALVARADO MARIANO NEGRETE

SAB 21.35 ATLANTA – FERRO ADRIÁN FRANKLIN

DOM 19.00 SAN MARTÍN (S J) – MITRE YAMIL POSSI

DOM 19.00 TEMPERLEY – GMO. BROWN FABRICIO LLOBET

ZONA B

DIA HORA PARTIDO ARBITRO

VIE 20.00 RAFAELA – DEFENSORES PABLO GIMÉNEZ

VIE 21.30 GIMNASIA (J) – BROWN (A) JUAN PAFUNDI

SAB 19.00 INSTITUTO – RIESTRA GERARDO MÉNDEZ CEDRO

DOM 17.00 ALMAGRO – DÁLMINE SEBASTIÁN ZUNINO

DOM 18.30 QUILMES – GIMNASIA (MZA) NAZARENO ARASA

LUN 17.00 ALL BOYS – TIGRE DIEGO CEBALLOS

LUN 20.30 SANTAMARINA – CHACARITA MARIANO GONZÁLEZ

LUN 21.50 SAN MARTÍN (T) – SARMIENTO JORGE BALIÑO

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