Fútbol | Árbitros de Superliga y Primera Nacional

Darío Herrera será la autoridad en Estudiantes – River y Lamolina estará en la cancha de Boca donde el escolta jugará ante Godoy Gruz. Pararon a Rapallini por su desempeño en el Monumental en la última fecha.
DIA HORA PARTIDO ARBITRO
VIE 19.00 BANFIELD – ALDOSIVI LEANDRO REY HILFER
VIE 21.10 ARGENTINOS – PATRONATO PATRICIO LOUSTAU
SAB 17.35 SAN LORENZO – RACING SILVIO TRUCCO
SAB 19.40 INDEPENDIENTE – GIMNASIA FERNANDO ECHENIQUE
SAB 21.45 A. TUCUMÁN – LANÚS FERNANDO ESPINOZA
SAB 21.45 NEWELL’S – COLÓN PABLO DÓVALO
DOM 17.35 ARSENAL – VÉLEZ MAURO VIGLIANO
DOM 19.40 BOCA – GODOY CRUZ NICOLÁS LAMOLINA
DOM 21.45 ESTUDIANTES – RIVER DARÍO HERRERA
LUN 19.40 DEFENSA – CENTRAL HERNÁN MASTRÁNGELO
LUN 21.45 UNIÓN – C. CÓRDOBA PABLO ECHAVARRÍA
LUN 21.45 TALLERES – HURACÁN FACUNDO TELLO
PRIMERA NACIONAL
Zona A
DIA HORA PARTIDO ARBITRO
SAB 17.00 BARRACAS CTRAL. – BELGRANO MAXIMILIANO RAMÍREZ
SAB 18.00 I. RIVADAVIA – ESTUDIANTES RIO IV LUIS LOBO MEDINA
SAB 19.00 AGROPECUARIO – ESTUDIANTES (BS AS) ANDRÉS GAREANO
SAB 19.35 PLATENSE – CHICAGO YAEL FALCÓN PÉREZ
SAB 21.00 MORÓN – ALVARADO MARIANO NEGRETE
SAB 21.35 ATLANTA – FERRO ADRIÁN FRANKLIN
DOM 19.00 SAN MARTÍN (S J) – MITRE YAMIL POSSI
DOM 19.00 TEMPERLEY – GMO. BROWN FABRICIO LLOBET
ZONA B
DIA HORA PARTIDO ARBITRO
VIE 20.00 RAFAELA – DEFENSORES PABLO GIMÉNEZ
VIE 21.30 GIMNASIA (J) – BROWN (A) JUAN PAFUNDI
SAB 19.00 INSTITUTO – RIESTRA GERARDO MÉNDEZ CEDRO
DOM 17.00 ALMAGRO – DÁLMINE SEBASTIÁN ZUNINO
DOM 18.30 QUILMES – GIMNASIA (MZA) NAZARENO ARASA
LUN 17.00 ALL BOYS – TIGRE DIEGO CEBALLOS
LUN 20.30 SANTAMARINA – CHACARITA MARIANO GONZÁLEZ
LUN 21.50 SAN MARTÍN (T) – SARMIENTO JORGE BALIÑO