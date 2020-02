Fùtbol | El dolor de Boca por las palabras de Maradona

Jorge Ameal habló luego de las explosivas declaraciones de Pelusa y dejó en claro que en la dirigencia se sintieron tocados. “Somos respetuosos y pretendemos que así sean con nosotros”, afirmó.

Diego Maradona, a muy poco del regreso de su regreso a La Bombonera, salió con los tapones de punta para responderle a la dirigencia de Boca cuando se habló de un recibimiento especial y especialmente a Juan Román Riquelme. «Yo no renuncié nunca a la Selección, no falté a ningún partido, no falté a ningún entrenamiento en Boca», fue una de la tantas frases del entrenador de Gimnasia. Pero ahora apareció Jorge Ameal, con una postura muy clara ante las declaraciones de Pelusa.

«Maradona es un ídolo y muchas cosas que dice duelen, pero Boca está por encima de todos nosotros», aseguró el presidente xeneize en TyC Sports. Y con una clara intención de dejar en claro los tantos, agregó: «Somos respetuosos y pretendemos que así sean con nosotros».

Por otra parte, se mostró descontento con todo lo que se armó alrededor del ida y vuelta con Maradona sobre la plaqueta. «Se hizo una novela y a mí no me interesa estar en una novela que no la siento. Nosotros siempre dijimos que los respetamos. Pero ya está, hoy tenemos que pensar en el partido de Santa Fe», avisó Ameal.

Luego, le dejó un mensaje al Diez sobre su figura en el club de la Ribera. «Él es un ídolo de Boca, nosotros siempre defendimos a los ídolos. Y siempre dijimos que los ídolos no se tienen que meter en la parte política. No siendo lo de Román, que había dejado el fútbol y nos acompañó a ganar las elecciones», cerró.