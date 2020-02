Madryn | Cuestionan al director de Defensa Civil de la Provincia

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, Gastón Alcucero, destacó el trabajo realizado por todo el cuerpo bomberil de esa ciudad y alrededores, como también de los privados y del Municipio ante el terrible incendio que azotó la zona de El Doradillo el fin de semana.

En contraposición a ello, el dirigente madrynense criticó fuertemente a sectores provinciales, incluido el gobernador Mariano Arcioni, por el poco apoyo mostrado. “Trabajaron no solo nuestros bomberos, sino los de la Región 1 que va desde el Dique Ameghino hasta Pirámides y todo el sector privado a través de su maquinaria vial y de sus maquinistas. La verdad que me saco el sombrero, quiero destacar el laburo que han hecho al lado nuestro, realmente sin ellos creo que hubiera sido peor. Hemos podido trabajar de manera coordinada y ha sido un factor para lograr controlar la propagación en la zona habitada de El Doradillo”, publica el diario El Chubut.

Además, Alcucero destacó a todas las áreas del Municipio “que se pusieron a disposición, sobre todo Facundo Ursino, con quien pudimos coordinar toda la logística, que es de suma importancia para que se pueda realizar un trabajo que esté a la altura de las circunstancias”.

En lo que hace a recursos de Bomberos, Alcucero explicó que “cuando se producen este tipo de siniestros, de gran envergadura, no hay recurso que alcance. Acá estamos luchando contra la furia de la naturaleza y hay que pensar que hace poco tiempo se quemó toda Australia, un país del Primer Mundo. Obviamente, nosotros vamos a hacer un análisis para adentro sobre todo lo que podamos haber fallado, todas las necesidades que podamos haber advertido, pero creo que todos los Bomberos de Madryn y la zona no son un desastre, como dijo el director de Defensa Civil. Nosotros estamos a la altura de las circunstancias, nos capacitamos todo el año y somos profesionales en lo que hacemos”.

“GASTO MILLONARIO”

En este contexto, el presidente de la Asociación madrynense y de la Federación chubutense aseguró que “por parte de Defensa Civil de la Provincia no tengo ningún registro de que hayan bajado algún recurso; no he hablado nunca con el director, ni tampoco se puso a disposición. La logística se armó desde el Cuartel Central y la articulé personalmente junto con los colaboradores que tenemos, con Facundo Ursino y, a través de él, con el resto de las áreas municipales y el sector privado”.

Alcucero sí reconoció haber hablado con el ministro José Grazzini, al que le ha ido dando partes de la situación, “pero los recursos utilizados son los propios de la institución, del Municipio y del sector privado”.

Esta intervención volvió a poner sobre el tapete la necesidad de que el Gobierno de la Provincia saque la ley de financiamiento, la cual es reclamada desde hace varios años desde la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios.

“Espero que recapaciten, que miren, que piensen. Son políticos y están para solucionar los problemas, hoy el sistema de Bomberos está en emergencia financiera y aun así el servicio se sigue prestando con recursos propios. En esta emergencia el gasto fue millonario, tanto en recursos propios como del sector privado y de la Municipalidad, pero si no contamos con más y mejores recursos para dotar a las instituciones, después no lloremos sobre la leche derramada porque ya es tarde. Nosotros lo venimos advirtiendo hace años, Arcioni me recibió una sola vez; fueron diez minutos porque estaba en campaña y fue en el acto del 21 de enero del año pasado. Ahí me prometió que la ley iba a salir y nada de eso ocurrió”.

Finalmente, Alcucero apuntó al director de Defensa Civil, José Mazzei, quien había dicho que el sistema de bomberos “es un desastre”. “Creo que empezó de la peor manera, no le vamos a permitir ni a él ni a Arcioni ni a Massoni ni a nadie que nos subestimen de esa manera. Nosotros entregamos la vida, se nos fueron 25 compañeros en pos del bien común”.