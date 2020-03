Mouzo, el día que intentó suicidarse y cómo lo salvó su perro

La leyenda de Boca reveló una durísima historia: post retiro y tras el fallecimiento de su esposa, estuvo al borde de quitarse la vida.

Roberto Mouzo, el jugador con más partidos disputados en la historia de Boca (426), reveló que hace una década estuvo al borde del suicidio tras el fallecimiento de su esposa, lo que le causó una profunda depresión.

«La muerte de mi mujer me afectó mucho, de repente me quedé sin nada y solo, y me llegué a sentir un jubilado joven. Tuve una depresión terrible que casi me lleva a la muerte (…)», comenzó el ex defensor de 67 años en diálogo con Super Deportivo Radio.

«Mi señora se fue en mi mejor momento, donde estábamos disfrutando la vida y nuestros hijos. Me acuerdo que me empecé a dar manija, terminé de cenar, manoteé una cuchilla y estaba decidido a suicidarme», prosiguió.

«Hace 11 años un sábado estaba solo, tenía una cuchilla en la mano y tenía pensado quitarme la vida, pero mi ovejero saltó, me la quitó y se largó a llorar. Después tuve que sacrificarlo por un problema en la cadera pero e salvó la vida», agregó la leyenda xeneize entre lágrimas.

Por último, le agradeció al club por la ayuda. «Todo muy lindo con ser el jugador que mas veces vestí la camiseta de Boca, pero todavía hago sacrificios para seguir viviendo. Le agradezco al club porque nos están dando un subsidio y eso me ayuda mucho porque no me da para tirar manteca al techo», concluyó.