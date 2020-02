Pañuelazo verde: habrá un nuevo reclamo por el aborto legal frente al Congreso

En el «Día Internacional de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito» se realizará la performance junto a las autoras de «un violador en tu camino».

Un nuevo pañuelazo se adueñará de la plaza del Congreso de la Nación. Al igual que desde hace dos años será el 19 de febrero en el «Día Internacional de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito» para exigir que este 2020 salga la ley del aborto legal. Este año tiene una particularidad. A las 19 junto con Las Tesis, autoras de «un violador en tu camino» se realizará una performance frente al Congreso que promete ser multitudinaria.

La acción de los pañuelos tiene como centro Congreso pero se repetirá en más de 100 ciudades. Además del pañuelazo y la acción de Las Tesis habrá diferentes expresiones artísticas a lo largo de toda la jornada.

La performance que se adaptó a la realidad argentina y que se cantará este martes a las 19 será la siguiente:

“El patriarcado es un juez,

que nos juzga por nacer

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez,

que nos obliga a parir

y nuestro castigo

es la violencia que ya ves.

Es femicidio.

Maternidad como destino.

Es violación.

Es aborto clandestino.

Y la culpa no era mía,

ni dónde estaba, ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía,

si me cuidaba, ni cómo vivía.

Y la culpa no era mía,

ni dónde estaba, ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía,

si me cuidaba, ni cómo vivía.

El violador eras vos.

El opresor sos vos.

Es el Congreso,

adonde votan

el aborto

clandestino.

El Estado opresor es un macho violador,

El Congreso opresor es un macho violador.

El violador eras vos,

el opresor sos vos.

Duerme tranquila mi niña madre,

sin que te importe quién te violó,

que por tu hijo, bebé inocente,

vela la Santa Inquisición.

El violador sos vos.

El tirano sos vos.

El opresor sos vos.

El opresor sos vos.”