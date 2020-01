Pol Fernández llegó a préstamo a Boca proveniente del Cruz Azul de México

En su regreso al equipo en el que se forjó, el mediocampista se mostró entusiasmado con esta nueva oportunidad.

Durante su presentación como nuevo jugador de Boca, el mediocampista Guillermo «Pol» Fernández afirmó que está «más maduro» como futbolista y aseguró que en sus anteriores pasos por el club siempre le quedó «una espinita» por no lograr consolidarse como titular.

«He cambiado muchas cosas. En el recorrido fui aprendiendo mucho, hoy estoy más maduro, veo el fútbol de otra manera. Intentaré eso que aprendí en el día a día para tener oportunidades», expresó en la conferencia de prensa que compartió con el presidente del club Jorge Ameal y el manager Marcelo Delgado.

Fernández llegó a préstamo, con opción de compra, proveniente del Cruz Azul de México, y si bien se inició en las divisiones inferiores del Xeneize, ahora irá por su tercer ciclo en el club.

«Me tocó estar en el club mucho tiempo y me quedó esa espinita de lograr cosas acá, si bien logré una Copa Argentina me hubiese gustado estar mucho más tiempo. Intenté trabajar, hacer mi camino y el destino me deposita acá. Estoy muy feliz por eso», reconoció el jugador.

En su carrera Pol Fernández pasó por Atlético de Rafaela, Rosario Central, Godoy Cruz de Mendoza y Racing, antes de recalar en México.

El futbolista comentó que llegó a Boca «a tratar de ayudar, a dar lo mio» y aclaró que luego será el entrenador Miguel Angel Russo el que «decidirá dónde puedo aportar y ayudar al equipo, preparado para cuando me toque, saltar al campo y hacer lo mejor para el club».

«Las sensaciones son inexplicables, vuelvo a un lugar donde crecí, donde me formaron y espero esta a la altura de lo que es Boca, día a día y cuando me toque salir a la cancha», comentó.

Este es el primer refuerzo de Boca en el 2020, en medio de negociaciones que buscan acercar a algún delantero, pero que por el momento no se concretaron.

Román y la Copa Libertadores

Uno de los impulsores de su regreso al club fue el vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, quien compartió plantel con él en el 2007.

Fernández indicó que «todos saben» el cariño que tiene para con Riquelme, el cual viene «desde muy chico», y aclaró que habló con él y se mostró interesado en su regreso a Boca.

«Eso fue fundamental en mi decisión y la de mi familia. Estoy muy feliz del paso que estoy dando e intentaré devolver esa confianza en la cancha», agregó.

Pero también el sueño de la Copa Libertadores estuvo presente en la presentación oficial y el volante expresó que saben lo que significa para el hincha.

«Sabemos lo que significa la Copa Libertadores para el club, es algo hermoso y seguramente debemos trabajar mucho para lograr ese objetivo pero hay que ir paso a paso y partido a partido. También está la Superliga. En este club hay que ir por todo, esto es así», sentenció.