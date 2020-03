Reclamo de Maxi López a Wanda Nara en medio de la cuarentena

Nara les quitó los celulares a los chicos que así quedaron desconectados con su papá. El jugador escribió a su ex: «Ponete las pilas y devolveles sus teléfonos así papá puede hablar todo el día como lo veníamos haciendo»

La cuarentena obliga a muchos padres a estar separados de sus hijos. Es que desde que se decretó el aislamiento, no solo en Argentina sino en varios países del mundo, algunos famosos quedaron en sus casas y alejados de sus hijos. Este es el caso de Maxi López y Wanda Nara quienes están alejados y los tres hijos que tuvieron ambos están viviendo con la rubia y, por lo que denunció el futbolista, ella le impide el contacto. Wanda les quitó los celulares a los chicos aparentemente con la excusa del virus.

A través de su cuenta personal de Instagram, el futbolista hizo su descargo con una foto de hace un tiempo y el siguiente texto: «Hoy es uno de esos días en los cuales un paseo con mis bebés, con amigos, tomar un helado (que Coki en la primera foto no sale por que fue por el segundo) y caminar sin destino alguno, se valoran». En la imagen estaba con sus hijos y otra gente. «Extraño apretar y besar a mis niños mucho», agregó.

Y después de los mensajes en los que contó lo que siente por estar alejados de sus hijos, le llegó el turno de pegarle a su ex mujer con quien tiene un enfrentamiento desde que se separaron por la tenencia y las visitas de los chicos. «Así que mamá, ponete las pilas y devolveles sus teléfonos así papá puede hablar todo el día como lo veníamos haciendo’. Y en el final de sus posteos, le dejó un menaje clarito: ‘En estos momentos de la vida necesitamos estar todos unidos más que nunca’, cerró, con un claro mensaje para la actual esposa de Mauro Icardi, con quien tiene a sus hijas Isabella y Francesca.

Este nuevo cruce llamó la atención ya que la semana pasada el propio Maxi había destacado el rol de Wanda en la crianza de los hijos ya que se los había llevado con ella para protegerlos. «Ellos se movieron hace unas dos semanas a Francia porque allá está un poco más contenido el tema del virus. Además acá, si bien no hay pánico, sí hay una especie de histeria por la que se empezaron a vaciar los supermercados, por ejemplo», contó. «Obviamente, lo primero que busco es la protección de ellos y por eso la madre los llevó a Francia y estuvo bien», reconoció Maxi López.

Lo cierto es que la paz duró poco y ahora Maxi una vez más le puso los puntos a su ex. Aunque por lo que parece a ella no le afecta en lo más minimo porue mientras él reclamaba desde sus redes, ella subía videos donde se la podía ver feliz, con sus hijos, en la intimidad de su hogar. Una relación que no cambia y que cada vez se pone peor.