Simples tips para cuidar la batería de tu celular

Consejos para evitar que se produzca una degradación rápida de la fuente de energía de los dispositivos.

Los usuarios de celulares en más de una oportunidad se preocuparon por la degradación de las baterías y se hicieron muchas preguntas sobre cómo cuidarla y mantener su óptimo funcionamiento.

Antes de pasar a los consejos, un dato importante a tener en cuenta es que la batería de los celulares posee un promedio de 300 a 500 ciclos de cargas antes de comenzar a fallar. Cada vez que se realiza una carga de batería de 0 a 100% se completa un ciclo de carga.

Los expertos en la materia aconsejan que los usuarios intenten mantener la batería entre el 20% y el 80%, esto quiere decir que se mantenga al dispositivo dentro de ese rango de carga.

Cuando el porcentaje de batería desciende del 20%, se le produce un esfuerzo extra y lo mismo pasa cuando se intenta cargar por encima del 80%.

Otro de los consejos es el de calibrar la batería debido a que el porcentaje de batería que informa el dispositivo puede sufrir desfasajes y por lo tanto mostrar un número erróneo al indicado. Para evitar esta situación, hay que calibrarla una vez al mes o en un período no tan lejos de los 30 días, pero ¿cómo hacerlo? Si bien hay diferencias entre los sistemas operativos iOS y Android, el procedimiento se recomienda para ambos. Primero se debe cargar la batería hasta que llegue al 100% y luego descargarla hasta que se apague el dispositivo. Luego dejarlo apagado durante unas 4 horas antes de volver a cargarlo de manera completa pero manteniendo el dispositivo apagado.

También es muy importante evitar el sobrecalentamiento de las baterías porque este reduce su rendimiento y además hace que su vida útil disminuya más rápido. Los consejos más comunes son: evitar exponerlo durante mucho tiempo al sol ni tampoco cargarlo con fundas que mantengan el calor del celular.

Una última clave es siempre usar el cargador original que viene con la compra del dispositivo. La utilización de otros cargadores daña la batería porque generalmente no poseen el mismo voltaje ni tampoco la misma intensidad que el original. En caso de que no tengamos otra opción lo ideal es revisar estos datos en los otros cargadores para no cargar el celular demasiadas veces con estos.