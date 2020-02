Ulises Jaitt reveló una llamativa actitud que tuvo Natacha poco antes de su muerte

A un año del fallecimiento de la mediática, su hermano recordó una particular charla que tuvo con ella y qué fue lo que le pidió.

Un día después del primer aniversario de la muerte de Natacha Jaitt, su hermano Ulises reveló una llamativa actitud que tuvo la mediática pocos meses antes de su fallecimiento.

Lo hizo luego de que la periodista Mariel Di Lenarda le preguntara si, tras sus denuncias públicas, ella nunca le avisó dónde supuestamente guardaba la información que validaba sus acusaciones: «¿No te dijo ‘si me pasa algo, esta es mi clave o en este pendrive hay documentación?'».

Entonces, la respuesta de Ulises sorprendió: «No, pero cuando se la vio venir, me trajo un seguro de vida», sostuvo en Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9) el conductor radial de AM 1300.

«Nunca lo conté a esto», añadió de inmediato Ulises. Y detalló: «Al seguro me lo dio unos meses antes y me dijo que me haga cargo de Valentino (el hijo de Jaitt). Entonces yo la miré y le dije ‘¿Qué? No te va a pasar nada, ¿qué estás diciendo?'».

Luego, siempre según el relato del hermano de la mediática, ella le avisó que la estaban amenazando y él le pidió que pare con sus polémicas declaraciones en los medios para evitar cualquier tipo de conflicto. «Me dijo ‘no puedo, es mi lucha'», afirmó Ulises.

Además, el periodista aseguró que a su hermana «la habían amenazado por redes sociales» y le habían dicho «que la iban a matar si seguía hablando». «Por eso lo del seguro es fuerte, me lo dijo unos meses antes. Ella quería cubrirse con eso para que los hijos estén bien», agregó.

Por último, Ulises habló de un famoso pendrive que la mediática habría escondido y que, según ella, contenía fuerte información. «Me dijo que se lo dejó a un amigo, pero no sé quién es», concluyó.

Jaitt murió el 23 de febrero de 2019 en un salón de eventos de Benavídez. Su cuerpo apareció sin vida en la madrugada de ese día y aún hoy la Justicia continúa investigando su fallecimiento.