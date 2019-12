Una revista confirmó la relación entre María Eugenia Vidal y Quique Sacco

Luego de varios rumores, finalmente la relación entre la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y el periodista quedó confirmada.

«Después de la tormenta siempre sale el sol», dice una popular frase y pareciera que aplica perfectamente al incipiente romance que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el periodista Enrique Sacco están viviendo y que terminaron por confirmar el domingo pasado cuando se mostraron en público.

Esta nueva apuesta por el amor se dio luego de que Vidal se separara de su ex marido, Ramiro Tagliaferro, en marzo de 2016 luego de un matrimonio de 18 años y tres hijos en común: Camila, María José y Pedro; mientras que Sacco enviudó en febrero de 2018, después de que Débora Pérez Volpin -quien fuera su pareja en ese momento- falleció mientras le realizaban un estudio médico en un reconocido sanatorio de Palermo.

Si bien los rumores y transcendidos sobre su noviazgo datan de hace algunos meses, la novedad se confirmó luego de que ambos fueran fotografiados por la revista Caras mientras cenaban en La Brigada, una reconocida parrilla ubicada en San Telmo. En las imágenes se puede observar a la ex funcionaria sonriendo tímidamente, mientras que el periodista deportivo se mostró más serio y tenso con la situación.

La velada que la flamante pareja había pensado buscaba ser más íntima y alejada de la mirada de curiosos. No obstante, el plan se frustró luego de que llegara al restaurante el cantante Luciano Pereyra, quien trajo consigo a varios fanáticos que esperaban obtener una postal con su ídolo y a algunos fotógrafos.

En su tapa del martes 17 de diciembre, la revista Caras confirmó el inicio de la relación entre el viudo de Débora Pérez Volpin y María Eugenia Vidal. En principio, no se saben muchos más detalles de la relación, pero ambos se conocieron en la mesa de Mirtha Legrand.

El romance habría surgido luego de que ambos compartieran la mesa del sábado 3 de agosto en el programa ‘La noche de Mirtha’. Tras la finalización de esa edición, Vidal y Sacco tuvieron un primer contacto, pero la agitada agenda de ella en medio de la campaña electoral hizo que pospusieran un nuevo encuentro.

Tras las elecciones compartieron algunas cenas y así comenzó a florecer el amor, que rápidamente se convirtió en una versión periodística que cada vez cobraba más fuerza. Sin embargo Sacco negó las versiones al respecto y advirtió contundente: ‘estoy solo, aún no es mi tiempo. Hoy tengo otras prioridades’.

Antes de blanquear este romance, la gobernadora había asegurado en diálogo con Alejandro Fantino que había tenido algunas citas desde su separación de Tagliaferro pero que ninguna de ellas se había conocido debido a que era muy cuidadosa. ‘Lo he hecho mucho en casa de amigos, con gente que nos cuida para no exponernos. En mi caso particular, lo que siempre me preocupó si voy a estar con alguien es que mis hijos no se enteren por una foto o por un medio. Quiero ser yo quien se los diga, cuido esas cosas’, explicó.

Por otro lado, a Sacco no se le conoció ninguna otra pareja desde el fallecimiento de Pérez Volpin, con quien había mantenido una relación de siete años y con quien había conformado su familia.

Además mantiene una estrecha relación con los hijos de la periodista, Agustín y Luna, con quienes aún comparte sus momentos más especiales.

Para Caras el romance ‘emociona por sus condimentos humanos y demuestra que hay almas gemelas dispuestas a encontrarse en determinada etapa de la vida’.