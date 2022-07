Abbondanzieri bancó a Rossi y pidió que se quede en Boca

El histórico exarquero de Boca pidió por la continuidad de Agustín Rossi en medio de las negociaciones con el Consejo de Fútbol: «Hay que tratar de mantenerlo».

Las negociaciones del Consejo de Fútbol de Boca con Agustín Rossi mantiene en vilo a los hinchas. Es que el arquero fue de lo más destacado y regular del equipo en el transcurso de estos últimos años y ahora, con su contrato que vence en junio del 2023, Juan Román Riquelme y compañía apresuran los tiempos para cerrar la renovación: ¿Qué dijo el Pato Abbondanzieri sobre Rossi?

Abbondanzieri, que vistió durante diez años la camiseta y conoce más que nadie lo que significa defender el arco Xeneize, apostó por la continuidad del ex guardameta de Chacarita, entre otros: «Si me tomo el atrevimiento de hablar de Rossi es porque a mí me gustaría que se quedara. Porque cuando agarras el ritmo del arco de Boca es algo muy bueno. Y Agustín está bárbaro. El otro día la gente se lo reconoció y lo tiene merecido», dijo en diálogo con Radio La Red. Y agregó: «Yo creo que una vez que se encuentra un gran arquero, hay que tratar de mantenerlo».

El emblemático Óscar Córdoba grabó a fuego su nombre en las página doradas del conjunto de La Ribera. Sabe que estará por siempre en el corazón de los hinchas y en la historia grande de Boca. Y aseguró que Rossi logró ganarse el mismo lugar de privilegio. «Se ha colado dentro de los grandes arqueros de la historia de Boca gracias a sus rendimientos y a su eficacia en el momento de definir por penales. Además, no es solamente eso, hay que tener bien claro que primero hay que llegar a esos penales y él también en esas situaciones demostró que es un arquero de primer nivel y le ha permitido a Boca con sus actuaciones posicionarse como líder absoluto a nivel nacional”, expresó Córdoba en una charla con Puro Boca.

Consultado sobre su futuro entre los postes de La Bombonera, el nacido en Cali dejó en claro que el Consejo de Juan Román Riquelme deberá hacer el esfuerzo económico para retenerlo: “Su continuidad va a ser parte de ese presupuesto que tendrá Boca para poder ir armando la nómina de futbolistas para el próximo año con la prioridad puesta en la Copa Libertadores. Agustín es una pieza fundamental para eso y no se puede dejar ir bajo ningún concepto».

Antes de la reunión que se llevó a cabo en la noche de martes, la diferencia entre lo que le ofreció la dirigencia de Boca en primera instancia a Rossi y lo que pretendía el arquero era muy grande, pero esa brecha se achicó luego de la oferta que le hizo el CdF.

Por su parte, Juan Román Riquelme proyecta a Agustín Rossi como uno de los líderes en el futuro del plantel y una de las bases del equipo que buscará la Copa Libertadores en 2023. El arquero de 26 años decidió que va a esperar para dar una respuesta final, ya que va a ser papá dentro de poco y quiere ver con su familia qué caminos seguir a futuro.