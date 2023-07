Abrieron el testamento de Silvio Berlusconi: qué pasará con sus 6 mil millones de euros

El poderoso político formó un enorme imperio empresarial, escribió una carta de dos carillas un año y medio antes de su muerte en la que dividió su fortuna entre sus seres queridos.



19 de enero del 2022. Una ambulancia recorre las calles de la pequeña ciudad de Arcore (Italia) rumbo al hospital San Raffaele, de Milán. En su interior viaja el magnate Silvio Berlusconi, que ya sabe que la leucemia crónica que le diagnosticaron hace un tiempo, tarde o temprano terminará ganando la batalla. Solo queda en él una última misión antes de partir: repartir su fortuna entre sus seres queridos y evitar una guerra familiar por la herencia.

El polémico político que gobernó a Italia durante más de una década y forjó a lo largo de sus 86 años un poderoso imperio empresarial, ahora debía delegar sus tesoros más preciados de manera equitativa entre sus seres queridos. Es por eso que, un año y medio antes de su muerte, previendo que aquella internación podría ser la última, tomó una hoja y comenzó a escribir el valiosísimo testamento.

Finalmente este jueves, a casi un mes de su fallecimiento (12 de junio), aquella carta fue abierta ante abogados y familiares.

La fortuna se calculó entre unos 4.500 y 6.000 millones de euros e incluye a varias empresas que conforman el holding Fininvest. Los detalles de lo anunciado en aquellas dos carillas escritas de puño y letra por el empresario italiano, fueron publicadas por la mañana antes de que abriera la Bolsa de Milán, dado que allí cotizan las poderosas firmas Mediaset, Mondadori y el banco Mediolanum. Cada una de las palabras de esa carta tenían un peso capaz de sacudir a todo el país.

«Si no llego a volver, les pido que tengan presente estas disposiciones», comenzó diciendo Berlusconi en su texto que convirtió en millonaria a Marta Fascina, diputada de Forza Italia (el partido que fundó y lideró el magnate italiano) y novia de 33 años del empresario, con quien se casó en 2022. Para ella, Silvio dejó 100 millones de euros.

También hubo 100 millones para Paolo, el hermano menor de Berlusconi. Además de dinero, Berlusconi les dedicó unas palabras a ambos: «Por lo mucho que los quise y por cómo ellos me quisieron».

Lo más llamativo de todo el testamento fueron los 30 millones para Marcello Dell’Utri, abogado, ex senador y amigo del polémico Berlusconi. Los especialistas aseguran que el letrado siciliano recibió el millonario regalo como una especie de resarcimiento por la condena que sufrió en 2014 a 9 años de cárcel por asociación mafiosa.

«Silvio no me debía nada, no me lo esperaba», dijo el hombre que fue colaborador del polémico político que durante 30 años tuvo un enorme peso en las decisiones de los dirigentes italianos.

Entonces llegamos a las líneas dedicadas a sus hijos. «Dejo la (cuota) disponible en partes iguales a mis hijos Marina y Pier Silvio. Dejo todo el resto en partes iguales a mis 5 hijos Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora y Luigi».

Con esa frase, Berlusconi definió que la mayoría de Finivest quedaría en manos de sus dos hijos mayores (Marina y Pier Silvio), los que tuvo en su primer matrimonio con Carla Dall’Oglio. Para ellos sería el 53% del grupo. Luego les cedió a ellos dos y también a Barbara, Eleonora y Luigi, los hijos que tuvo con Veronica Lario, el 40% restante dividido en partes iguales.

Por último, el cuatro veces primer ministro italiano dedicó unas palabras para sus hijos: «Gracias, tanto amor a todos. Vuestro papá».