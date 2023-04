Acusan a L-Gante de robarle las letras de sus canciones a un preso

El cantante de la cumbia 420 fue acusado de plagio por el músico Fabián Soria, un ex convicto.

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, enfrenta un grave momento tras ser acusado de plagio por el músico Fabián Soria. El hombre asegura que el cantante de cumbia 420 utilizó las letras de sus canciones y no le dio ningún tipo de crédito.

Soria reveló que escribía sus canciones mientras estaba preso y que por ese motivo no llegó a registrarlas. “Yo empecé a hacer cosas a través de las redes sociales y ponía frases que me iban saliendo. Yo estuve preso en Chaco y en todo ese tiempo escribí más de 90 canciones y grabé tres discos desde adentro. Soy una persona que escribe continuamente”, aseguró el músico en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

Además, contó cómo fue el momento en el que L-Gante lo conoció. “Yo mencioné a L-Gante y su representante en una letra, le dieron ‘me gusta’ y después me enteré que se la robaron para usarla en sus canciones”, comentó el músico.

“Yo componía canciones y le envié mi material a ellos y de repente de un día para el otro me encuentro con esas frases que yo había creado y escrito en los singles de Elián”, desarrolló y añadió: “Nunca se le puede ocurrir a dos personas la misma letra”.

El escritor fue duro con L-Gante y disparó: “Este pibe no respetó los códigos. Habla de lo leal que es pero todo de la boca para afuera, del dicho al hecho hay un largo trecho. A mí me robó letras para su último tema y también para ‘El último Romántico’. A este pibe no se le cae una idea y yo escribo para numerosas bandas de cumbia”.

Fabián habló un poco más sobre su situación y reconoció cuál fue su error. “Yo no llegué a tiempo para registrarlo porque estaba preso, pero es bueno que a través de los medios se sepa la verdad”, declaró y continuó: “Yo le tiré una propuesta a Maxi El Brother, que es su representante, y ellos se apropiaron de mis letras, le mandé el contenido y después escuché mis letras en sus canciones. Me enteré cuando estaba en el pabellón”.

“Mi error fue que les mandé todo tarareado y ya es como que tienen el puntapié inicial para seguir la narración. Lo que se ve de L-Gante no es todo así, hay un cierto código en la música que se tiene que respetar”, concluyó y fue directo contra L-Gante: “Que te agarre una obra musical es muy triste y lo define mal como persona. Puede venderle a la gente que tiene sentimientos y ayuda a la gente pero a mi me robó, le robó a un preso y yo tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo”. (NA)