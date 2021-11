«La China le contesta ‘sí, la verdad que sí, es cierto. Estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente’.

Afirman que Wanda llamó a la China Suárez: la charla que tuvieron sobre Mauro Icardi

Sigue creciendo el triángulo amoroso entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi.

Según informó Paula Varela en Intrusos, el encuentro presencial entre la actriz de 29 años y el deportista se hizo efectivo en París el fin de semana en el que Wanda viajó con su hermana Zaira a Italia.

Lo cierto es que, una vez que la empresaria se enteró de que esta «cita» existió llamó a la China Suárez para enfrentarla. «Después de tener una fuerte discusión con Mauro, Wanda llama a la China Suárez», contó la periodista.

«La China le contesta ‘sí, la verdad que sí, es cierto. Estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente’. Ella le dice ‘pero quédate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro no se le paró’. Estuvieron, intentaron, y no pudo», reveló la periodista de Intrusos.

«Me contaron que cuando se encontraron en el lujoso hotel de París, la China Suárez y Mauro sólo se llegaron a dar un apasionado beso ya que él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada», dijo la panelista de LAM.

«Me asegura que se encontraron se besaron y él después se terminó yendo porque tenía fiebre», sentenció Yanina Latorre.