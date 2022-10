Agustín Rossi ganó el premio Alumni al mejor futbolista del año

”Pienso seguir siendo parte de Boca hasta junio, después no sé qué pasará”, destacó el arquero.



Agustín Rossi, arquero de Boca, fue elegido como el mejor futbolista del año en Argentina y recibió el premio Alumni junto al delantero de Lanús José “Pepe” Sand, y luego de refirió a su futuro incierto en la entidad de la Ribera al asegurar que “no se qué será después” de junio.

“Haber coronado con los dos torneos (Copa de La Liga y Liga Profesional) y haber ayudado al equipo me hace muy feliz. Voy a seguir trabajando para ayudar del lado que me toque, pienso seguir siendo parte de Boca hasta junio, después no sé qué pasará”, explicó el arquero en declaraciones radiales.

Posteriormente fue consultado por la definición por penales frente a Patronato por Copa Argentina -en lo que derivó en la eliminación de Boca del certamen-, y el portero no sumo minutos.

“Son decisiones del técnico, yo estoy para jugar en el momento que él lo decida. Tuvimos la mala suerte de quedar afuera y ahora tenemos otra final”, manifestó sobre la inclinación de Ibarra por Javier García en la serie desde los 12 pasos ante el elenco de Entre Ríos.

Por último, Rossi, de 27 años, explicó que “es una alegría muy importante” ser parte de la lista preliminar que presentó Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, para el Mundial de Qatar 2022 y añadió: “Después que pase lo que tiene que pasar. Espero seguir entrando y responder en los partidos que tenga la posibilidad”.

Por otra parte, el arquero no fue el único galardonado de la noche en el “Xeneize” ya que Exequiel Zeballos fue elegido como revelación del fútbol juvenil y Yamila Rodríguez como la jugadora más destacada.