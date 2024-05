Amigos, familiares y compañeros del adolescente asesinado en Comodoro marcharon pidiendo justicia

De manera espontánea se acercaron a la plaza de la Escuela 83.

Inexplicable. En medio del silencio, la sensación fue de respeto ante el dolor. Estudiantes, amigos, familiares y vecinos consternados se acercaron a la plaza de la Escuela 83 ante la convocatoria espontánea por parte de quienes conocían a Gonzalo Ezequiel Guenchur, el joven de 17 años fallecido hoy en un homicidio en ocasión de robo en el barrio Ceferino Namuncurá.

La manifestación reflejó el fuerte impacto de la comunidad ante el violento episodio y también el acompañamiento a los familiares. Los principales pedidos pasaron por reforzar la presencia policial en algunos puntos críticos de la ciudad como en la necesidad de que se puedan determinar los hechos ocurridos cerca de las 7 de la mañana en cercanías de la intersección de Rivadavia y Soldado Mario Almonacid.

Las expresiones fueron coincidentes en cuanto al repudio y el rechazo absoluto a este tipo de episodios. “Lamentablemente estas cosas solamente nos preocupaban cuando las veíamos por televisión y pasaban en otras ciudades. Hoy nos golpea de cerca y es parte de una realidad que los políticos no ven”, dijeron algunos vecinos que decidieron acompañar esta movilización.

En la misma línea, se hizo referencia a la necesidad de que se pueda dar con el responsable del hecho. “Se dice que ya estaría identificado el autor. No se le puede quitar la vida a una persona solamente por un celular. Y mucho menos a un chico que esperaba el colectivo para irse a estudiar. Podría tratarse del hijo de cualquiera de todos, Gonzalo es hoy un poco el hijo de todos”, lamentaron quienes hoy reclamaron por el esclarecimiento del hecho.

Con pancartas que planteaban que “no fue un asalto, fue un asesinato” allegados a la familia cuestionaron la falta de cámaras de seguridad en la ciudad. Alumnos, docentes y allegados recordaron con afecto al jóven quien era simpatizante del club Jorge Newbery y residía junto a su madre en el barrio Quirno Costa.

“A Gonzalo ya lo habían asaltado. Le robaron una vez las zapatillas y el celular en las afueras del Magisterio. Hay lugares que no son apropiados para una parada de colectivos y es necesario que haya más seguridad en los horarios escolares. Ojalá que se ocupen los que se tengan que ocupar porque las cámaras no están. Esperemos que todo se resuelva lo más pronto posible, ya estaría identificado y hay que aguardar que se resuelva. Él me había dicho que quería terminar de estudiar pero que quería casarse con su novia. Nos habló de hijos y de un futuro. Estoy acá porque ella me dijo que venía” sostuvo Noelia, su mamá, quien fue parte de la movilización aunque transitando el peor de los duelos, agradeció desde el corazón a quienes la acompañaron en éste difícil proceso.

“Gonza puede ser cualquiera de nosotros. Todos saben que en el Pollo Dorado roban, todos saben lo que pasa en esa esquina que no tiene luz y es insegura. Se llevaron un chico de diecisiete años y acá no está lleno, como sí ocurrió con el puto Mundial”, dijo desde la bronca, la madre de la novia del jóven.

La marcha silenciosa, manifestación genuina de la bronca y del profundo dolor que representó éste homicidio; transitó por calle San Martín hasta el edificio de Fiscalía bajo el pedido de “Justicia por Gonzalo” para luego dirigirse al edificio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia hasta la desconcentración. Comercios expresaron su adhesión mediante carteles y desde las paradas de colectivo, un aplauso respetuoso acompañó el paso de la movilización.