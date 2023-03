Aníbal Fernández: “Me importan un carajo las críticas”

“Los mismos que me critican, hace 20 años no hacen nada”, señaló el ministro de Seguridad.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó hoy que le «importan un carajo las críticas» sobre el accionar del Gobierno de la ola de violencia narco.

«A mí me importa un carajo las críticas. Lo que yo quiero decir es que hace 20 años que no hacen nada. Los mismos que me critican, hace 20 años no hacen nada», enfatizó Aníbal Fernández en declaraciones radiales. Según supo Noticias Argentinas, el funcionario nacional arribará mañana a la ciudad de Rosario para participar de una actividad junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente local, Pablo Javkin.

Desde el entorno del funcionario nacional indicaron que, cerca de las 9, Aníbal Fernández arribará al Destacamento Móvil 7 de la ciudad de Rosario para acompañar el desembarco de nuevos efectivos de las fuerzas federales.

En concreto, el ministro de Seguridad de la Nación llegará a tierras santafesinas para poner en funciones a más efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria PSA, sumado a personal de Ejército que se encargará de la urbanización de los barrios populares.

La inminente visita de Aníbal Fernández a la ciudad de Rosario se producirá a menos de 24 horas de que el presidente Alberto Fernández anunció un paquete de medidas por la creciente ola de violencia narco, que incluye el incremento de fuerzas federales y presencia del Ejército en los barrios populares.

«Rosario nos necesita, sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes», enfatizó el Presidente en un mensaje grabado, donde anticipó que reforzará la presencia de las fuerzas hasta alcanzar los 1.400 efectivos.