Aseguran que Wanda ya le pidió el divorcio a Icardi: la cifra millonaria en juego con la separación

El vendaval en la familia de Wanda Nara y Mauro Icardi no para en medio de las versiones de infidelidad y separación.

Si bien el futbolista pareció buscar una reconciliación ayer con la publicación de una foto juntos y su saludo por el Día de la Madre, la mediática ya le habría pedido el divorcio.

«La foto que subió Icardi es de su reencuentro ayer. Hoy a la mañana, Wanda le pidió el divorcio. Las nenas no saben nada. Ella no hizo escándalo. Él está muy deprimido y no deja de llorar. Ella hoy se considera soltera y futura divorciada», afirmó Yanina Latorre.

En caso de avanzar esa decisión, empezaría una disputa judicial por una suma millonaria, tal como informó Telefe.com.

«Wanda e Icardi deberán divorciarse en Francia porque su último domicilio es allá. En cuanto a dinero se habla de millones y millones. Ella habría asumido la situación del adulterio por la legislación francesa, pero hay que ver si este encuentro no realizado califica», explicó el abogado mediático Cesar Carozza.

En ese sentido, se estima que estaría en juego una suma de 60 millones de euros, en la que se incluyen los 22 millones de la casa en el Lago Di Como, en Italia.

«Todo está a nombre de Wanda, los contratos, las propiedades son bienes compartidos», aseguró Latorre.