Avanza la reconstrucción de las viviendas arrasadas por el incendio de Puerto Patriada

El Municipio de El Hoyo comenzó con la construcción de 13 viviendas.

Tras el devastador incendio que semanas atrás arrasó viviendas y dejó pérdidas totales en Puerto Patriada, la Municipalidad de El Hoyo puso en marcha la reconstrucción de las casas afectadas. Este martes se realizó el vaciado de la primera platea y, según confirmó el intendente César Salamín, el objetivo es finalizar las obras antes del otoño.

“Ya pasó lo del incendio, ahora viene la reconstrucción”, expresó el jefe comunal durante la recorrida por la zona camino a Puerto Patriada. Salamín destacó que el servicio eléctrico fue restablecido rápidamente en todo el paraje y que actualmente cuatro cuadrillas trabajan en simultáneo para acelerar los tiempos de obra. En la jornada se prevé completar tres plateas más.

Las viviendas se construyen con materiales modernos y de alta calidad. Las plateas cuentan con hormigón H21, malla y refuerzos de hierro, además de aislación inferior. Sobre esa base se montarán estructuras con paneles de chapa con poliuretano de 50 milímetros, más tabiques interiores de OSB y durlock. La instalación sanitaria queda incorporada desde el inicio para optimizar el proceso.

En total, se levantarán 13 viviendas en el sector camino a Puerto Patriada y otras dos en la zona de Pedregoso. El plazo oficial de obra es de 90 días, aunque el intendente aseguró que podrían terminar antes. “Le estamos metiendo todo para cumplir lo antes posible. Esta vivienda que estamos hormigonando hoy podría entregarse antes de fin de mes”, anticipó.

Además de las casas, el plan incluye mejoras en la traza del camino y en la red eléctrica, que ahora se ubica paralela al acceso para facilitar el mantenimiento. La reconstrucción avanza a buen ritmo y genera alivio entre las familias damnificadas, que ya comienzan a ver cumplidas las promesas tras la tragedia.