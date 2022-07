Benedetto: “Izquierdoz fue el mejor capitán que tuve y no se si salió por razones futbolísticas”

El Pipa bancó al Cali, quien es suplente con Ibarra como DT tras la discusión con el Consejo de Fútbol. “Lo elijo siempre y le voy a dar la cinta toda la vida”, dijo

El delantero de Boca Darío Benedetto salió en defensa de Carlos Izquierdoz, el capitán de su equipo que no jugó ante San Lorenzo por decisión del nuevo técnico, Hugo Ibarra, y puso en duda que haya sido “por razones futbolísticas”, y después de haber discutido con los integrantes del Consejo de Fútbol por los premios por la Copa Libertadores en la noche previa a la eliminación ante Corinthians.

“Me duele más porque soy muy amigo de Carlos y lo quiero mucho. Tuve muchos capitanes y al «Cali» lo elijo siempre y le voy a dar la cinta toda la vida. Fue el mejor que tuve. Es profesional, buena gente, sabe como pelear los premios, tiene todo lo que tiene que tener un capitán. Se cuida con las comidas y es el primero que llega y el último que se va. Me duele por la persona, porque lo aprecio”, remarcó.

Cuando en la presentación de Hugo Ibarra se le preguntó por la salida de Izquierdoz y el ingreso de Carlos Zambrano en su lugar, el reemplazante de Sebastián Battaglia expresó que era una razón técnica. Sin embargo Benedetto no opinó lo mismo.

“No sé si fue una decisión futbolística. Creo que estuvimos bien contra Corinthians, fuertes. Ibarra es hincha de Boca, estuvo en todos los partidos, vio y a lo mejor le pareció que tenía que salir. No nos podemos meter. Si es futbolístico o no, para mí no”, remarcó.

“Porque te puede gustar un jugador o no. Me parece que los titulares demostramos que estábamos bien, ya que clasificamos primeros, salimos campeones. Me duele porque lo quiero mucho, pero son decisiones en las que no me puedo meter como jugador”, dijo el «Pipa».

También habló en ESPN sobre la posible vuelta a practicar de Agustín Almendra la próxima semana con el plantel de primera, luego de ser bajado a la reserva el 28 de febrero pasado por el anterior entrenador, Sebastian Battaglia, por haberle faltado el respeto en un entrenamiento, en una decisión apoyada especialmente por Benedetto, quien públicamente fue muy duro en su momento “por la falta de respeto” del volante de 22 años, quien actualmente se está recuperando de una lesión.

“Yo estoy bien. Podemos o no estar de acuerdo con el Consejo, pero si éste decide que vuelva no podemos hacer nada. Tenemos que entrenar. Por la calentura dije cosas en su momento que no sé si estaban bien o no. Me hago cargo si dije algo de más”, aceptó.

“Pero Agustín Almendra tiene que haber aprendido que hay jugadores más grandes que merecen respeto. Se tendrá que adaptar. Pero son decisiones del Consejo. Yo no me puedo meter. No descarto una charla con él. Pero sigo pensando lo mismo que el primer día. Él es patrimonio del club, pero lo que pasó no lo vi nunca en mi carrera”, cerró.