BetWarrior llegó a Chubut

La plataforma argentina de apuestas deportivas y casino online se presentó en Trelew y cumple con su objetivo de expansión nacional del juego legal.

BetWarrior, el sitio de apuestas legales que es sponsor de los campeones del mundo, llegó a Chubut, en donde hizo su presentación oficial y desembarcó para que todos los residentes puedan tener una experiencia legal, segura y transparente.

Con presencia consolidada en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, en Mendoza y La Rioja, BetWarrior refuerza su compromiso con el desarrollo de un ecosistema de juego regulado y responsable en Argentina. El sitio oficial www.betwarrior.bet.ar, está ahora habilitado por las autoridades locales para que todos los mayores de 18 años puedan jugar y divertirse.

La presentación se realizó con una conferencia de prensa en Goat y contó con la participación de autoridades provinciales y representantes de la empresa. José María Amondarain, Country Manager de BetWarrior Argentina, celebró el lanzamiento: “Chubut representa una nueva oportunidad para seguir creciendo como marca nacional. Cada provincia que se suma nos impulsa a redoblar esfuerzos para ofrecer una experiencia de juego moderna, segura y alineada con las normativas locales. Apostamos por la tecnología y la innovación y estamos acá para generar un vínculo con la comunidad”.

Por su parte, Ramiro Ibarra, Presidente del Instituto de Asistencia Social de Chubut, destacó el valor del acuerdo: “La lucha contra el juego clandestino es una prioridad y por eso sumamos a una empresa nacional y con prestigio como BetWarrior, que cumple con todos los requisitos y tiene un fuerte compromiso con el juego responsable y para mayores de edad”. Y agregó: “Tenemos que garantizar la protección de los menores, el cuidado de los usuarios, y asegurarnos de que el entretenimiento se desarrolle en un marco legal y sea una fuente importante de ingresos para la provincia”.

La expansión de BetWarrior en Argentina forma parte de una estrategia regional que incluye operaciones en Brasil, México, Chile, Perú y Canadá. Además, la compañía mantiene un fuerte vínculo con el deporte nacional: es sponsor oficial de la AFA y todas las selecciones mayores del fútbol argentino, las selecciones de hockey y la Asociación Argentina de Tenis.

Con su llegada a Chubut, BetWarrior reafirma su liderazgo en el sector y continúa construyendo una propuesta digital de calidad, pensada para el usuario argentino y respaldada por estándares internacionales.